Програму 7-го туру відкриє матч двох дебютантів УПЛ. Кудрівка на "Оболонь Арені" у Києві прийматиме Епіцентр, інформує 24 Канал.

Який розклад матчів 7-го туру УПЛ-2025/2026?

Одним із центральних матчів туру стане протистояння у Львові, де Карпати зіграють проти лідера сезону київського Динамо. Команда Владислава Лупашка спробує завдати киянам першої поразки у поточному розіграші УПЛ-2025/2026.

Інший український гранд Шахтар також зіграє у місті Лева. "Гірники" зустрінуться із Рухом.

26 вересня, 18:00. Кудрівка – Епіцентр

27 вересня, 13:00. Олександрія – Полтава

27 вересня, 15:30. Зоря – Оболонь

27 вересня, 18:00. Карпати – Динамо

28 вересня, 13:00. ЛНЗ – Кривбас

28 вересня, 15:30. Металіст 1925 – Колос

28 вересня, 18:00. Рух – Шахтар

29 вересня, 18:00. Верес – Полісся

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Динамо 6 4 2 0 18-7 14 2. Шахтар 6 4 2 0 10-4 14 3. Колос 6 4 2 0 8-3 14 4. Кривбас 6 4 0 2 13-10 12 5. Металіст 1925 6 3 2 1 9-4 11 6. ЛНЗ 6 3 1 2 5-6 10 7. Полісся 6 3 0 3 6-7 9 8. Оболонь 6 2 2 2 6-7 8 9. Верес 6 2 1 3 4-4 7 10. Зоря 6 2 1 3 9-9 7 11. Карпати 6 1 4 1 9-9 7 12. Кудрівка 6 2 1 3 9-10 7 13. Олександрія 6 1 1 4 8-13 4 14. СК Полтава 6 1 1 4 5-12 4 15. Епіцентр 6 1 0 5 6-12 3 16. Рух 6 1 0 5 4-12 3

Відзначимо, що напередодні 7-го туру УПЛ з'явилась інформація, що Динамо продасть свого скандального новачка Владіслава Бленуце. Такі чутки з'явились у румунському виданні Gazeta Sporturilor. Також начебто кияни попросили свого екстренера Мірчу Луческу допомогти їм в оформленні такого термінового трансферу.

"Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію", – попросили кияни Луческу.

Нагадаємо, що саме Луческу допоміг оформити цей трансфер Бленуце до київського гранда. Про це румунський наставник розповідав у коментарі Digisport.

