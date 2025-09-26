Програму 7-го туру відкриє матч двох дебютантів УПЛ. Кудрівка на "Оболонь Арені" у Києві прийматиме Епіцентр, інформує 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Який розклад матчів 7-го туру УПЛ-2025/2026?
Одним із центральних матчів туру стане протистояння у Львові, де Карпати зіграють проти лідера сезону київського Динамо. Команда Владислава Лупашка спробує завдати киянам першої поразки у поточному розіграші УПЛ-2025/2026.
Інший український гранд Шахтар також зіграє у місті Лева. "Гірники" зустрінуться із Рухом.
- 26 вересня, 18:00. Кудрівка – Епіцентр
- 27 вересня, 13:00. Олександрія – Полтава
- 27 вересня, 15:30. Зоря – Оболонь
- 27 вересня, 18:00. Карпати – Динамо
- 28 вересня, 13:00. ЛНЗ – Кривбас
- 28 вересня, 15:30. Металіст 1925 – Колос
- 28 вересня, 18:00. Рух – Шахтар
- 29 вересня, 18:00. Верес – Полісся
Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|1.
|Динамо
|6
|4
|2
|0
|18-7
|14
|2.
|Шахтар
|6
|4
|2
|0
|10-4
|14
|3.
|Колос
|6
|4
|2
|0
|8-3
|14
|4.
|Кривбас
|6
|4
|0
|2
|13-10
|12
|5.
|Металіст 1925
|6
|3
|2
|1
|9-4
|11
|6.
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|5-6
|10
|7.
|Полісся
|6
|3
|0
|3
|6-7
|9
|8.
|Оболонь
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|9.
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4-4
|7
|10.
|Зоря
|6
|2
|1
|3
|9-9
|7
|11.
|Карпати
|6
|1
|4
|1
|9-9
|7
|12.
|Кудрівка
|6
|2
|1
|3
|9-10
|7
|13.
|Олександрія
|6
|1
|1
|4
|8-13
|4
|14.
|СК Полтава
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|15.
|Епіцентр
|6
|1
|0
|5
|6-12
|3
|16.
|Рух
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
Відзначимо, що напередодні 7-го туру УПЛ з'явилась інформація, що Динамо продасть свого скандального новачка Владіслава Бленуце. Такі чутки з'явились у румунському виданні Gazeta Sporturilor. Також начебто кияни попросили свого екстренера Мірчу Луческу допомогти їм в оформленні такого термінового трансферу.
"Ми зробимо все можливе до зими, але його треба продати! Його швидко внесуть у список на трансфер. Ви б нам допомогли, якби змогли поговорити з ним і пояснити йому ситуацію", – попросили кияни Луческу.
Нагадаємо, що саме Луческу допоміг оформити цей трансфер Бленуце до київського гранда. Про це румунський наставник розповідав у коментарі Digisport.
Що відомо про минулих 6-й тур УПЛ?
- Карпати нарешті здобули свою дебютну перемогу у новому сезоні української першості. "Зелено-білі" переграли на виїзді Оболонь 2:0.
- Шахтар мінімально у Львові здолав луганську Зорю 1:0.
- Натомість Динамо несподівано втрати очки у домашній грі проти Олександрії, розписавши бойову мирову 2:2.
- Також 6-й тур ознаменувався довгоочікуваним голом Владислава Супряги. Однак навіть цей м'яч нападника не врятував Епіцентр у надгольовому матчі проти Кривбаса – поразка 4:5.