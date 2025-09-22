Карпати до цього матчу підійшли у статусі єдиної команди УПЛ, яка не перемагала у поточному сезоні-2025/2026 – чотири мирові та поразка. Команда Владислава Лупашка у п'яти турах набрала 4 очки. У минулому турі "леви" зіграли внічию із СК Полтава. Натомість Оболонь мала вже 8 балів, повідомляє 24 Канал.

Як відбувався матч Оболонь – Карпати?

Вже зі старту поєдинку гості зі Львова взяли м'яч під свій контроль. Вже на 5-й хвилині рахунок на "Оболонь Арені" було відкрито. Центрбек господарів Ломницький головою зрізав м'яч у власні ворота 0:1. Цікаво, що Андрій є вихованцем якраз львівських Карпат.

Згодом гра була перервана через повітряну тривогу. Після вимушеної паузи "пивовари" дещо, здавалось, перехопили ініціативу. Однак до перерви не змогли зрівняти рахунок у матчі. У першій половині зустрічі команди на двох завдали 8 ударів, лише три із них були у площину воріт.

У другому таймі "леви" створили цілу гору моментів біля воріт Федорівського. Лише Бруніньйо змарнував декілька нагод забити. Чудовий момент був у Краснопіра, який був близький забити своїй колишній команді. Гравець Оболоні головою у падінні вибив м'яч із лінії воріт.

З усіх моментів забив лише Бабогло, який головою подвоїв перевагу львів'ян після передачі з кутового від Мірошниченка.

Наприкінці матчу справжня пожежа була біля володінь Домчака. Назар та захисники Карпат здійснили декілька сейвів.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Карпат над Оболонню.

Оболонь – Карпати 0:2

Голи: Ломницький, 5 (авт.), Бабогло, 51

Дебютна перемога Карпат дозволила їм набрати 7 балів та підійнятись на 11-те місце. Оболонь із 8 пунктами йде 8-ю.