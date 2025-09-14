Матч розпочався о 18:00 на стадіоні "Україна" у Львові. Команди були налаштовані на бій за важливі три очки у турнірній таблиці УПЛ 2025/2026, повідомляє 24 канал.

Читайте також Шахтар несподівано втратив перемогу над новачком УПЛ через спірний гол

Яким був хід матчу Карпати – Полтава?

Карпати активно розпочали матч намагаючись забити швидкий гол. На старті матчу "леви" створили небезпечний момент, але захист Полтави зіграв надійно, що допомогло гостям вийти в контратаку та створити свою нагоду.

Проте обидві команди не змогли забити на початку матчу. Згодом Карпати заволоділи м'ячем, змусивши Полтаву захищатись та помилятися при виходах з оборони. "Леви" були близькі до гола, але підводила реалізація.

На 21-й хвилині Полтава змогла скористатися своєю нагодою та відкрити рахунок у матчі на стадіоні "Україна". Забитим м'ячем відзначився Володимир Одарюк та вивів свою команду вперед.

У середині другого тайму Карпати змогли зламати оборону Полтави та зрівняти рахунок у матчі. На 68-й хвилині голом у ворота команди гостей відзначився бразилець Фабіано.

Більше голів Карпати та Полтава голів не забивали. У результаті матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Карпати – Полтава 1:1

Голи: Фабіано, 68 – Одарюк, 21



Яке турнірне становище у команд?