Шахтар відіграв свій п'ятий матч в чемпіонаті України 2025-2026. Суперником команди Арди Турана став амбітний новачок УПЛ Металіст 1925, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар розпочав сезон?

"Гірники" мали на меті лише перемогти, адже на старті турніру вже допустили осічку в матчі проти Карпат (3:3). Крім того, в цьому турі вже втратило очки Динамо у грі з Оболонню.

Тож перемога над Металістом 1925 дозволила б підопічним Турана наздогнати принципових суперників. Влітку клуб втратив лідерів у особі Судакова та Кевіна, але при цьому оформив три трансфери "на вхід".

Зрештою у грі проти харків'ян Феррейра, Мейрелліш та Ізакі залишились на заміні. Металіст 1925 виграв два з 4-х матчів на старті та міг розраховувати на всіх найсильніших гравців у цій грі.

Металіст 1925 – Шахтар 1:1

Голи: Калюжний, 85 – Бондаренко, 22 (пен).

Втім Шахтар очікувано захопив ініціативу зі старту. Вже в середині першого тайму "гірники" отримали право на пенальті після того, як Мартинюк скосив Аліссона у власному майданчику.

Удар з позначки впевнено реалізував Бондаренко. Після цього голу Шахтар заспокоїв гру та діяв не надто гостро. Харків'яни ж намагались організовувати атаки та пробивати здаля.

Непогані удари були у Калюжного та Рашиці, а після удару Ітодо врятував Різник. "Гірники" ж зробили ставку на мінімальну перемогу, але втримати її не змогли.

Ключовий момент відбувся на 85-й хвилині після подачі Калитвинцева з флангу. М'яч вдало ліг на ногу Калюжному, який вразив ближній кут воріт Різника. Гол був під питанням, оскільки Павлюк був у офсайді та перекривав огляд Різнику.

Тим не менше, рефері переглянув VAR та не скасував м'яч. Таким чином, харків'яни вирвали нічию у Шахтаря та не дозволили донеччанам наздогнати у таблиці Динамо.

Турнірне становище в УПЛ: