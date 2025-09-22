Мирон Маркевич пригадав нереалізований пенальті Шав'єром у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Тоді у сезоні-2011/2012 Металіст зупинився у кроці від 1/2 фіналу турніру, пише 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Цікаво Людина "школи Лобановського" і хорват із серцем "лева": хто може очолити Карпати замість Лупашка

Що сказав Маркевич про виступи українських клубів у єврокубках?

Цей приклад харківського клубу був наведений для того, аби порівняти з рівнем виступів теперішніх українських представників у єврокубках. Мирон Богданович розповів, що українському уболівальнику потрібно перетерпіти цей час, коли наш футбол на такому рівні.

Колишній тренер львівських Карпат не приховує свого розпачу від ігор українських клубів у єврокубках. На думку Маркевича, командам не вистачає самовіддачі на футбольному полі.

Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися,

– заявив Маркевич.

З ким зіграють Динамо та Шахтар в основному раунді Ліги конференцій?

29 серпня українські гранди дізнались суперників в елітному раунді ЛК-2025/2026.

Шахтар гратиме проти: Легії (Польща), Шемрока (Ірландія), Рієки (Хорватія), Абердіна (Шотландія), Брейдабліка (Ісландія) та Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо протистоятиме – Крістал Пелес (Велика Британія), Фіорентини (Італія), Зріньськи (Боснія і Герцеговина), Омонії (Кіпр), Ноа (Вірменія) та Самсунспора (Туреччина).

Відзначимо, що раніше свій прогноз на виступи Динамо та Шахтаря в ЛК в інтерв'ю Sport-express зробив Владислав Ващук.

На думку колишнього захисника, в українських клубів є хороші перспективи показати гарний результат в елітному раунді.

"Перспективи хороші, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна, у клубів важка логістика, постійні переїзди. Чи зможуть Динамо та Шахтар поборотися за трофей? Ну, а чому ні? Грандів у Лізі конференцій не так багато, як у Лізі чемпіонів та Лізі Європи", – розповідав Ващук.

Нагадаємо, що Шахтар проведе свій стартовий матч 2 жовтня, коли зіграє проти шотландського Абердіна. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. У цю ж дату свій поєдинок 1-го туру проведе Динамо. Кияни прийматимуть англійський Крістал Пелес (старт – о 19:45 за київським часом).