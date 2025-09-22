Мирон Маркевич вспомнил нереализованный пенальти Шавьером в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Тогда в сезоне-2011/2012 Металлист остановился в шаге от 1/2 финала турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Что сказал Маркевич о выступлениях украинских клубов в еврокубках?

Этот пример харьковского клуба был приведен для того, чтобы сравнить с уровнем выступлений нынешних украинских представителей в еврокубках. Мирон Богданович рассказал, что украинскому болельщику нужно перетерпеть это время, когда наш футбол на таком уровне.

Бывший тренер львовских Карпат не скрывает своего отчаяния от игр украинских клубов в еврокубках. По мнению Маркевича, командам не хватает самоотдачи на футбольном поле.

Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть,

– заявил Маркевич.

29 августа украинские гранды украинские гранды узнали соперников в элитном раунде ЛК-2025/2026.

Шахтер будет играть против: Легии (Польша), Шемрока (Ирландия), Риеки (Хорватия), Абердина (Шотландия), Брейдаблика (Исландия) и Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо будет противостоять – Кристал Пэлес (Великобритания), Фиорентине (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омонии (Кипр), Ноа (Армения) и Самсунспору (Турция).

Отметим, что ранее свой прогноз на выступления Динамо и Шахтера в ЛК в интервью Sport-express сделал Владислав Ващук.

По мнению бывшего защитника, у украинских клубов есть хорошие перспективы показать хороший результат в элитном раунде.

"Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые надо учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер побороться за трофей? Ну, а почему нет? Грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – рассказывал Ващук.

Напомним, что Шахтер проведет свой стартовый матч 2 октября, когда сыграет против шотландского Абердина. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. В эту же дату свой поединок 1-го тура проведет Динамо. Киевляне будут принимать английский Кристал Пэлас (старт – в 19:45 по киевскому времени).