Карпаты к этому матчу подошли в статусе единственной команды УПЛ, которая не побеждала в текущем сезоне-2025/2026 – четыре мировые и поражение. Команда Владислава Лупашко в пяти турах набрала 4 очка. В прошлом туре "львы" сыграли вничью с СК Полтава. Зато Оболонь имела уже 8 баллов, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Не хочется смотреть": украинские клубы доказали легендарного тренера выступлениями в еврокубках

Как проходил матч Оболонь – Карпаты?

Уже со старта поединка гости из Львова взяли мяч под свой контроль. Уже на 5-й минуте счет на "Оболонь Арене" был открыт. Центрбек хозяев Ломницкий головой срезал мяч в собственные ворота 0:1. Интересно, что Андрей является воспитанником как раз львовских Карпат.

Впоследствии игра была прервана из-за воздушной тревоги. После вынужденной паузы "пивовары" несколько, казалось, перехватили инициативу. Однако до перерыва не смогли сравнять счет в матче. В первой половине встречи команды на двоих нанесли 8 ударов, только три из них были в створ ворот.

Во втором тайме "львы" создали целую гору моментов у ворот Федоривского. Только Бруниньо упустил несколько возможностей забить. Замечательный момент был у Краснопира, который был близок забить своей бывшей команде. Игрок Оболони головой в падении выбил мяч с линии ворот.

Из всех моментов забил только Бабогло, который головой удвоил преимущество львовян после передачи с углового от Мирошниченко.

В конце матча настоящий пожар был у владений Домчака. Назар и защитники Карпат совершили несколько сейвов.

Финальный свисток зафиксировал победу Карпат над Оболонью.

Оболонь – Карпаты 0:2

Голы: Ломницкий, 5 (авт.), Бабогло, 51

Дебютная победа Карпат позволила им набрать 7 баллов и подняться на 11-е место. Оболонь с 8 пунктами идет 8-й.