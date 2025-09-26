Программу 7-го тура откроет матч двух дебютантов УПЛ. Кудривка на "Оболонь Арене" в Киеве будет принимать Эпицентр, информирует 24 Канал.

Какое расписание матчей 7-го тура УПЛ-2025/2026?

Одним из центральных матчей тура станет противостояние во Львове, где Карпаты сыграют против лидера сезона киевского Динамо. Команда Владислава Лупашко попытается нанести киевлянам первое поражение в текущем розыгрыше УПЛ-2025/2026.

Другой украинский гранд Шахтер также сыграет в городе Льва. "Горняки" встретятся с Рухом.

26 сентября, 18:00. Кудривка – Эпицентр

27 сентября, 13:00. Александрия – Полтава

27 сентября, 15:30. Заря – Оболонь

27 сентября, 18:00. Карпаты – Динамо

28 сентября, 13:00. ЛНЗ – Кривбасс

28 сентября, 15:30. Металлист 1925 – Колос

28 сентября, 18:00. Рух – Шахтер

29 сентября, 18:00. Верес – Полесье

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Динамо 6 4 2 0 18-7 14 2. Шахтер 6 4 2 0 10-4 14 3. Колосс 6 4 2 0 8-3 14 4. Кривбасс 6 4 0 2 13-10 12 5. Металлист 1925 6 3 2 1 9-4 11 6. ЛНЗ 6 3 1 2 5-6 10 7. Полесье 6 3 0 3 6-7 9 8. Оболонь 6 2 2 2 6-7 8 9. Верес 6 2 1 3 4-4 7 10. Заря 6 2 1 3 9-9 7 11. Карпаты 6 1 4 1 9-9 7 12. Кудривка 6 2 1 3 9-10 7 13. Александрия 6 1 1 4 8-13 4 14. СК Полтава 6 1 1 4 5-12 4 15. Эпицентр 6 1 0 5 6-12 3 16. Рух 6 1 0 5 4-12 3

Отметим, что накануне 7-го тура УПЛ появилась информация, что Динамо продаст своего скандального новичка Владислава Бленуце. Такие слухи появились в румынском издании Gazeta Sporturilor. Также якобы киевляне попросили своего экстренера Мирчу Луческу помочь им в оформлении такого срочного трансфера.

"Мы сделаем все возможное до зимы, но его надо продать! Его быстро внесут в список на трансфер. Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию", – попросили киевляне Луческу.

Напомним, что именно Луческу помог оформить этот трансфер Бленуце в киевский гранд. Об этом румынский наставник рассказывал в комментарии Digisport.

