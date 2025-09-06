Киевское Динамо оформило подписание румынского нападающего Владислава Бленуце в сентябре. Впрочем игрок оказался в эпицентре скандала, из-за чего ему пришлось объяснять свою позицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на клубный ютуб-канал.
Что сказал Бленуце?
В соцсетях появились скриншоты, которые свидетельствовали о пророссийской позиции Владислава. Игрок активно репостил в тик-токе нарезки с пропагандистом Владимиром Соловьевым, а также другой контент страны-террористки.
Это вызвало большую порцию хейта от киевских фанатов. Сам же Бленуце прибыл в Киев и уже извинился перед болельщиками за свои посты. Игрок заверил, что поддерживает Украину в войне против России.
"Хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение относительно войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно".
Я хочу заявить, что я не поддерживаю Россию и я точно не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я репостил данные сообщения. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я на стороне Украины и их народа,
– заявил Владислав.
Отметим, что Бленуце является уроженцем Молдовы, но на уровне молодежной сборной выступал за Румынию. Кроме того, его дедом является россиянин, а жена также репостила пророссийский контент в тик-токе.
Что известно Владиславу Бленуце
- Киевский клуб провалил старт евросезона, вылетев в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Динамо решило усилиться четырьмя игроками в начале сентября, подписав Шолу Огундану, Василия Буртника, Алиу Тиаре и, собственно, нападающего Владислава Бленуце.
- Румын должен заменить в Динамо Владислава Ваната, который перебрался в Жирону.
- Ранее фанаты Динамо не захотели прощать Владислава.
- Бленуце обошелся Динамо в 2,7 миллиона евро.
- Владислав ранее играл за итальянскую Пескару, а также Клуж и Университатю Крайова.
- В прошлом сезоне Владислав забил 12 голов в 37-ми матчах