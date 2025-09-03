Киевляне остановили свой выбор на Владиславе Бленуце. Они объявили о трансфере этого форварда в ночь со 2 на 3 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

Что известно о трансфере Бленуце?

"Бело-синие" подписали контракт с румынским футболистом до 30 июня 2030 года. Он перешел в киевский клуб из Университати Крайова 1948.

Сумма трансфера не разглашается, однако ранее была информация, что румынский клуб хотел за него получить более двух миллионов евро. Динамо стремилось как можно быстрее подписать игрока, чтобы успеть заявить его на Лигу конференций.

К слову. В прошлом сезоне Бленуце выступал за Университатю Клуж-Напока на правах аренды. В 37 матчах чемпионата Румынии он забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, что накануне киевляне также подписали еще двух игроков. Они усилили линию обороны, оформив трансферы центральных защитников.

Что известно о новом форварде Динамо?