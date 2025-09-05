Контракт Владислава Бленуце с киевским Динамо рассчитан до 30 июня 2030 года. В клаусуле скандального футболиста прописана фантастическая цифра – 50 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ro.
Какая зарплата Бленуце в Динамо?
По информации румынского адвоката Кристиана Чернодоли, владелец Крайовы получит за свой главный актив 2,4 – 2,5 миллиона евро. Кроме того, бывший клуб Бленуце сохранил 20 процентов от будущего трансфера форварда.
Отметим, что Крайова опустилась в третий дивизион Румынии и рискует вообще исчезнуть с футбольной карты.
Относительно заработной платы, то в Динамо Бленуце будет получать 30 тысяч евро в месяц или 360 евро в год. Это соответствует контрактам ведущих игроков "бело-синих".
Интересно, что на сайте Digisport указаны несколько иные цифры. По данным источника, новый нападающий Динамо будет зарабатывать 520 тысяч евро (43 тысячи евро в месяц).
Что известно о скандале с новичком Динамо?
- На второй день после объявления трансфера разгорелся скандал с Владиславом Бленуце.
- Оказалось, что румынский легионер репостил в своих социальных сетях российских пропагандистов. Его жена имеет аналогичные взгляды.
- В Динамо заявили, что не успели исследовать социальные сети новичка перед подписанием. Однако в клубе пообещали изучить все обстоятельства.
- Впоследствии появилось видео с Владиславом Бленуце, где он на украинском языке зачитывает подготовленный текст. Было видно, что футболист чувствует себя не в своей тарелке, а потому возникли сомнения в его искренности.