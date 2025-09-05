Контракт Владислава Бленуце с киевским Динамо рассчитан до 30 июня 2030 года. В клаусуле скандального футболиста прописана фантастическая цифра – 50 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ro.

Какая зарплата Бленуце в Динамо?

По информации румынского адвоката Кристиана Чернодоли, владелец Крайовы получит за свой главный актив 2,4 – 2,5 миллиона евро. Кроме того, бывший клуб Бленуце сохранил 20 процентов от будущего трансфера форварда.

Отметим, что Крайова опустилась в третий дивизион Румынии и рискует вообще исчезнуть с футбольной карты.

Относительно заработной платы, то в Динамо Бленуце будет получать 30 тысяч евро в месяц или 360 евро в год. Это соответствует контрактам ведущих игроков "бело-синих".

Интересно, что на сайте Digisport указаны несколько иные цифры. По данным источника, новый нападающий Динамо будет зарабатывать 520 тысяч евро (43 тысячи евро в месяц).

Что известно о скандале с новичком Динамо?