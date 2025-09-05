Контракт Владіслава Бленуце з київським Динамо розрахований до 30 червня 2030 року. У клаусулі скандального футболіста прописана фантастична цифра – 50 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ro.

Яка зарплата Бленуце у Динамо?

За інформацією румунського адвоката Крістіана Чернодолі, власник Крайови отримає за свій головний актив 2,4 – 2,5 мільйона євро. Крім того, колишній клуб Бленуце зберіг 20 відсотків від майбутнього трансферу форварда.

Зазначимо, що Крайова опустилася у третій дивізіон Румунії та ризикує взагалі зникнути з футбольної мапи.

Щодо заробітної плати, то у Динамо Бленуце отримуватиме 30 тисяч євро на місяць або 360 євро на рік. Це відповідає контрактам провідних гравців "біло-синіх".

Цікаво, що на сайті Digisport вказані дещо інші цифри. За даними джерела, новий нападник Динамо зароблятиме 520 тисяч євро (43 тисячі євро на місяць).

Що відомо про скандал з новачком Динамо?