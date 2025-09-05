Контракт Владіслава Бленуце з київським Динамо розрахований до 30 червня 2030 року. У клаусулі скандального футболіста прописана фантастична цифра – 50 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ro.
Читайте також Долучився до трансферу: як Луческу допоміг Динамо придбати скандального новачка
Яка зарплата Бленуце у Динамо?
За інформацією румунського адвоката Крістіана Чернодолі, власник Крайови отримає за свій головний актив 2,4 – 2,5 мільйона євро. Крім того, колишній клуб Бленуце зберіг 20 відсотків від майбутнього трансферу форварда.
Зазначимо, що Крайова опустилася у третій дивізіон Румунії та ризикує взагалі зникнути з футбольної мапи.
Щодо заробітної плати, то у Динамо Бленуце отримуватиме 30 тисяч євро на місяць або 360 євро на рік. Це відповідає контрактам провідних гравців "біло-синіх".
Цікаво, що на сайті Digisport вказані дещо інші цифри. За даними джерела, новий нападник Динамо зароблятиме 520 тисяч євро (43 тисячі євро на місяць).
Що відомо про скандал з новачком Динамо?
- На другий день після оголошення трансферу розгорівся скандал з Владіславом Бленуце.
- Виявилося, що румунський легіонер репостив у своїх соціальних мережах російських пропагандистів. Його дружина має аналогічні погляди.
- У Динамо заявили, що не встигли дослідити соціальні мережі новачка перед підписанням. Однак у клубі пообіцяли вивчити усі обставини.
- Згодом з'явилося відео з Владіславом Бленуце, де він українською мовою зачитує підготовлений текст. Було видно, що футболіст почувається не у своїй тарілці, а тому виникли сумніви у його щирості.