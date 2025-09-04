Київський клуб одразу відреагував на скандал з новачком команди. У соціальних мережах "біло-синіх" з'явилось відео з офіційною заявою Владіслава Бленуце, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Динамо.

Читайте також Скандальний новачок Динамо виявився любителем Росії: репостив Соловйова та захоплюється Меладзе

Що сказав Бленуце?

Динамо оприлюднило заяву Владіслава Бленуце щодо гучного скандалу. Румунський форвард "біло-синіх" підтвердив свою проукраїнську позицію, а також визнав минулі помилки.

Дорогі українці та українки, я пишаюся, що гратиму в Україні за великий клуб – Динамо Київ.Слава героям. Слава Україні. Україна – переможе,

– сказав Бленуце.

Офіційна заява Бленуце: дивіться відео

Зазначимо, що спершу Динамо виступило з офіційною заявою стосовно інциденту з Владіславом Бленуце. Після цього у мережі з'явилось звернення 23-річного румунського футболіста.

Як відрегували в Динамо?

Пресслужба Динамо опублікувала офіційну заяву стосовно скандалу з Владіславом Бленуце. У клубі наголосили, що угода стосовно трансферу румунського форварда відбулася в останні хвилини трансферного вікна.

"Біло-сині" зазначили, що під час перемовин з Бленуце у клубу не виникало питань щодо позиції 23-річного форварда. У заяві Динамо йдеться про те, що футболіст розуміє ситуацію та займає проукраїнську позицію.

Для Динамо не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців,

– йдеться у заяві Динамо.

Також в Динамо повідомили, що 5 вересня з'явиться велике інтерв'ю з Владіславом Бленуце на клубному ТБ. Новачок "біло-синіх" відповість на питання та поділиться власними думками щодо ситуації.

Що відомо про Бленуце в Динамо?