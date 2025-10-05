Криворожский Кривбасс уверенно победил Кудривку со счетом 3:1. В конце поединка дебютант УПЛ сумел огорчить голкипера Александра Кемкина, пишет 24 Канал.

Как Думанюк забил гол с центра поля?

В составе команды Патрика ван Леувена голы забивали Егор Твердохлеб и Мендоза (дубль). Третий гол Кудривка пропустила от венесуэльца на 89-й минуте. Именно после него случился курьезный момент.

Полузащитник Кудривки Артур Думанюк во время розыгрыша мяча в центре поля нанес прямой удар по воротам. Круглый попал в перекладину, а затем от Кемкина залетел в ворота.

Этот гол стал полной неожиданностью для голкипера и игроков Кривбасса, которые не могли понять, что случилось. Более того, даже режиссеры трансляции матча не успели за эпизодом и показали чудо-гол уже в повторе.

Видео гола Думанюка

Интересно, что в протокол забитый мяч записали как автогол Кемкина. Хотя этот чудо-гол полностью заслуга Артура Думанюка, который заметил ошибку голкипера и сыграл нестандартно.

Кривбасс – Кудривка 3:1

Голы: Твердохлеб, 15, Мендоза, 77, 89 – Кемкин, 90+1 (АГ)

Видеообзор матча Кривбасс – Кудривка

Каково турнирное положение Кривбасса и Кудривки?

Благодаря победе над Кудривкой Кривбасс набрал 16 очков в восьми матчах. Команда Патрика ван Леувена закрепилась в тройке лидеров чемпионата УПЛ.

Кудривка после проигрыша осталась на 11-й строчке. В активе дебютанта УПЛ 10 очков в восьми сыгранных поединках.

Следующий 9-й тур Украинской Премьер-лиги стартует 17 октября. Команды уйдут на паузу в чемпионате из-за международных матчей сборных.

