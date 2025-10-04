В предыдущем туре Карпаты дома вырвали очки у киевского Динамо, расписав боевую ничью 3:3. "Зелено-белые" лишили киевлян первого места в турнирной таблице УПЛ, сообщает 24 Канал.

Каким был ход матча Александрия – Карпаты?

Уже на старте матча гости из Львова могли повести в счете, но гол не засчитали из-за офсайда. К сожалению, не успели болельщики насладиться футболом, как поединок был вынужденно приостановлен из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

После отбоя команды вернулись на футбольное поле. Этот вынужденный перерыв пошел на пользу хозяевам, которые добавили в активности. Несмотря на это под занавес первого тайма именно "львы" первыми повели в счете 0:1. Львовский клуб заработал пенальти, которое реализовал Бруниньо.

Кроме этого 11-метрового обе команды имели неплохие моменты забить еще.

На 15-минутный перерыв команда Лупашко ушла минимально ведя на табло.

Во втором тайме команды сыграли всего 7 минут, как матч во второй раз был прерван из-за тревоги. Впоследствии игра была возобновлена.

Убийственный момент упустили Карпаты в середине тайма. Сначала Бруниньо красиво в упор пробил пяткой – сейв от голкипера. На добивании был Игорь Невес, но и его удар был парирован, но уже фланговым защитником Александрии Скорком.

Подопечные Лупашко были значительно острее. Однако и Домчак не засиживался без работы.

На 72-й минуте, казалось, что Мирошниченко выполнил не слишком удачную подачу. Но мяч от ноги Кампуша залетел в сетку ворот Александрии. Предательский рикошет и автогол защитника – 0:2.

Чем ближе было к окончанию матча, тем больше брака стало в действиях хозяев. Александрия преимущественно угрожала владениям Домчака ударами из-за пределов штрафной площади, которые легко забирал в руки молодой голкипер.

В конце матча Довгий спас собственные владения после удара головой от Адамюка.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Карпат над Александрией.

Александрия – Карпаты 0:2

Голы: Бруниньо, 43 (п), Кампуш, 72 (авт.)