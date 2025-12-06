Киевляне играли номинально на выезде против новичка УПЛ Кудривки. Впрочем команда из села на Черниговщине не имеет возможности проводить матчи дома, поэтому игра состоялась в столице на "Оболонь-Арене", сообщает 24 Канал.

По теме Сенсационный ЛНЗ возглавил УПЛ: Шахтер не смог обыграть команду из села и потерял лидерство

Как Динамо обыграло Кудривку?

Динамо находится в кризисе, ведь команда умудрилась проиграть аж четыре матча подряд в УПЛ. Из-за таких результатов был уволен Александр Шовковский.

Вместо него команду возглавил наставник U-19 Игорь Костюк, но ситуацию это не улучшило. Неделю назад Динамо уступило последней команде УПЛ Полтаве, а теперь противостояло другому новичку Кудривке.

Однако подопечные Баранова также находились не в лучшем состоянии после трех поражений подряд. На эту игру Костюк выставил обновленный стартовый состав, выпустив с первых минут Захарченко, Тиаре, Яцика, Редушко и Пономаренко.

Кудривка – Динамо 1:2

Голы: Нагнойный, 66 – Пихаленок, 10, Пономаренко, 38.

В итоге киевляне смогли прервать свою неудачную серию в УПЛ. Уже на старте встречи Пихаленок открыл счет, точно пробив низом с линии штрафной площади.

А ближе к перерыву киевляне удвоили счет усилиями Волошина и Пономаренко. Назар то ли пробивал, то ли простреливал с фланга и мяч летел в ворота.

Однако Пономаренко его добил уже в пустые ворота. После перерыва у Кудривки был небольшой всплеск в игре, который позволил отыграть один мяч усилиями Нагнойного. Но на большее номинальных хозяев не хватило.

Обзор матча Кудривка – Динамо: смотреть видео

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?