Этот Мундиаль станет историческим: впервые финальная часть примет 48 сборных вместо привычных 32, которые разделены на 12 групп по 4 команды. Подробности турнирной таблицы можно будет узнать на 24 Канале.
Смотрите также Календарь чемпионата мира-2026: дата и расписание всех матчей
Что известно о чемпионате мира – 2026?
Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м Мундиалем и состоится с 11 июня по 19 июля.
В плей-офф (1/16 финала) попадут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также 8 лучших сборных, занявших третье место. Всего турнир продлится 39 дней и будет включать 104 матча, что делает его самым длинным чемпионатом мира в истории.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На ЧМ-2026 дебютируют четыре сборные: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Сборная Украины, к сожалению, не смогла пройти на турнир, уступив Швеции в плей-офф отбора со счетом 1:3.
Турнирные таблицы ЧМ-2026
Группа A
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Чехия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Мексика
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Южная Африка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Южная Корея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа B
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Швейцария
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Босния и Герцеговина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Катар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа C
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Шотландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Бразилия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гаити
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Марокко
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа D
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Турция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Парагвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
США
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Австралия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа E
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Германия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Эквадор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Кот-д'Ивуар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Кюрасао
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа F
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Нидерланды
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Тунис
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Япония
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа G
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Бельгия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Египет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Иран
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Новая Зеландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа H
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Испания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Кабо-Верде
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Саудовская Аравия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа I
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Франция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Норвегия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Ирак
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа J
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Австрия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Аргентина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Иордания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа К
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Португалия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Колумбия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа L
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
Хорватия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Англия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гана
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Панама
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
Группа команд, занявших 3-и места
|
№
|
Команда
|
Игры
|
В
|
Н
|
П
|
Голы
|
Разница мячей
|
Очки
|
1.
|
США
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
2.
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
3.
|
Гаити
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
4.
|
Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
5.
|
Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
6.
|
Гана
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
7.
|
Южная Африка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
8.
|
Кабо-Верде
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
9.
|
Тунис
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
10.
|
Кот-д'Ивуар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
11.
|
ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0
|
12.
|
Иран
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
0