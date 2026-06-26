Почти все фавориты ЧМ-2026 уже обеспечили себе места в плей-офф. Интрига последних матчей группового этапа заключается лишь в том, кто займет последние места в 1/16 финала и какие пары сложатся в первом раунде матчей на выбывание, сообщает 24 Канал.

Какие команды вылетели с ЧМ-2026?

Не смогли преодолеть групповой этап и покидают Мундиаль Чехия, Катар, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иордания и Панама.

Неожиданно рано завершили соревнования представители европейского отбора – Чехия и Турция. Команды попали в далеко не самые конкурентные группы, но бесславно вылетели.

Например, турки ещё после второго тура потеряли все шансы на выход в 1/16. Даже яркая победа над США в последнем туре ничем не помогла подопечным Монтеллы.

Какие сборные вышли из групп на ЧМ-2026?

Жирным выделены команды, которые завоевали путевки в плей-офф

Группа А

Мексика – 9 Южная Африка – 4 Южная Корея – 3 (сохраняет шансы) Чехия – 1

Группа В

Швейцария – 7 Канада – 4 Босния и Герцеговина – 4 Катар – 1

Группа С

Бразилия – 7 Марокко – 7 Шотландия – 3 (сохраняет шансы) Гаити – 0

Группа D

США – 6 Австралия – 4 Парагвай – 4 Турция – 3

Группа Е

Германия – 6 Кот-д'Ивуар – 6 Эквадор – 4 Кюрасао – 1

Группа F

Нидерланды – 7 Япония – 5 Швеция – 4 Тунис – 0

Группа G

Египет – 4 Иран – 2 (сохраняет шансы) Бельгия – 3 (сохраняет шансы) Новая Зеландия – 1 (сохраняет шансы)

Группа Н

Испания – 4 Уругвай – 2 (сохраняет шансы) Кабо-Верде – 2 (сохраняет шансы) Саудовская Аравия – 1 (сохраняет шансы)

Группа I

Франция – 6 Норвегия – 6 Сенегал – 0 (сохраняет шансы) Ирак – 0 (сохраняет шансы)

Группа J

Аргентина – 6 Австрия – 3 (сохраняет шансы) Алжир – 3 (сохраняет шансы) Иордания – 0

Группа К

Колумбия – 6 Португалия – 4 ДР Конго – 1 (сохраняет шансы) Узбекистан – 0 (сохраняет шансы)

Группа L

Англия – 4 Гана – 4 Хорватия – 3 (сохраняет шансы) Панама – 0

Турнирная сетка раунда плей-офф ЧМ-2026

По состоянию на утро 26 июня сформированы четыре пары 1/16

28 июня 22:00: ЮАР – Канада

29 июня 20:00 Бразилия – Япония

30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко

2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина

Сетка раунда плей-офф ЧМ-2026

Уже точно известно, что в 1/8 финала между собой встретятся победители пар ЮАР – Канада и Нидерланды – Марокко. А победитель матча Бразилия – Япония в следующем раунде сыграет с Кот-д'Ивуаром, Норвегией или Францией.