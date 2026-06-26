Майже всі фаворити ЧС-2026 вже здобули місця у плей-оф. Інтрига останніх матчів групового етапу лише в тому, хто здобуде останні перепустки в 1/16, та які протистояння подарує перший раунд матчів на вибування, передає 24 Канал.
Які команди вилетіли з ЧС-2026?
Не змогли подолати груповий етап і покидають Мундіаль Чехія, Катар, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Йорданія та Панама.
Несподівано рано завершили змагання представники європейського відбору – Чехія та Туреччина. Команди потрапили у далеко не найбільш конкурентні групи, але безславно вилетіли.
До прикладу турки ще після другого туру втратили всі шанси на вихід в 1/16. Навіть яскрава перемога над США в останньому турі нічим не допомогла підопічним Монтелли.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Які збірні вийшли з груп на ЧС-2026?
Жирним виділені команди, які здобули путівки в плей-оф
Група А
- Мексика – 9
- Південна Африка – 4
- Південна Корея – 3 (зберігає шанси)
- Чехія – 1
Група В
- Швейцарія – 7
- Канада – 4
- Боснія і Герцеговина – 4
- Катар – 1
Група С
- Бразилія – 7
- Марокко – 7
- Шотландія – 3 (зберігає шанси)
- Гаїті – 0
Група D
- США – 6
- Австралія – 4
- Парагвай – 4
- Туреччина – 3
Група Е
- Німеччина – 6
- Кот-д'Івуар – 6
- Еквадор – 4
- Кюрасао – 1
Група F
- Нідерланди – 7
- Японія – 5
- Швеція – 4
- Туніс – 0
Група G
- Єгипет – 4
- Іран – 2 (зберігає шанси)
- Бельгія – 3 (зберігає шанси)
- Нова Зеландія – 1 (зберігає шанси)
Група Н
- Іспанія – 4
- Уругвай – 2 (зберігає шанси)
- Кабо-Верде – 2 (зберігає шанси)
- Саудівська Аравія – 1 (зберігає шанси)
Група I
- Франція – 6
- Норвегія – 6
- Сенегал – 0 (зберігає шанси)
- Ірак – 0 (зберігає шанси)
Група J
- Аргентина – 6
- Австрія – 3 (зберігає шанси)
- Алжир – 3 (зберігає шанси)
- Йорданія – 0
Група К
- Колумбія – 6
- Португалія – 4
- ДР Конго – 1 (зберігає шанси)
- Узбекистан – 0 (зберігає шанси)
Група L
- Англія – 4
- Гана – 4
- Хорватія – 3 (зберігає шанси)
- Панама – 0
Турнірна сітка раунду плей-оф ЧС-2026
Станом на ранок 26 червня сформовані чотири пари 1/16
28 червня 22:00: ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
Сітка раунду плей-оф ЧС-2026
Вже точно відомо, що в 1/8 між собою зустрінуться переможці пар ПАР – Канада та Нідерланди – Марокко. А переможець матчу Бразилія – Японія в наступному раунді зіграє з Кот-І'вуаром, Норвегією або Францією.