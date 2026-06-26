Майже всі фаворити ЧС-2026 вже здобули місця у плей-оф. Інтрига останніх матчів групового етапу лише в тому, хто здобуде останні перепустки в 1/16, та які протистояння подарує перший раунд матчів на вибування, передає 24 Канал.

Які команди вилетіли з ЧС-2026?

Не змогли подолати груповий етап і покидають Мундіаль Чехія, Катар, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Йорданія та Панама.

Несподівано рано завершили змагання представники європейського відбору – Чехія та Туреччина. Команди потрапили у далеко не найбільш конкурентні групи, але безславно вилетіли.

До прикладу турки ще після другого туру втратили всі шанси на вихід в 1/16. Навіть яскрава перемога над США в останньому турі нічим не допомогла підопічним Монтелли.

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Які збірні вийшли з груп на ЧС-2026?

Жирним виділені команди, які здобули путівки в плей-оф

Група А

  1. Мексика – 9
  2. Південна Африка – 4
  3. Південна Корея – 3 (зберігає шанси)
  4. Чехія – 1

Група В

  1. Швейцарія – 7
  2. Канада – 4
  3. Боснія і Герцеговина – 4
  4. Катар – 1

Група С

  1. Бразилія – 7
  2. Марокко – 7
  3. Шотландія – 3 (зберігає шанси)
  4. Гаїті – 0

Група D

  1. США – 6
  2. Австралія – 4
  3. Парагвай – 4
  4. Туреччина – 3

Група Е

  1. Німеччина – 6
  2. Кот-д'Івуар – 6
  3. Еквадор – 4
  4. Кюрасао – 1

Група F

  1. Нідерланди – 7
  2. Японія – 5
  3. Швеція – 4
  4. Туніс – 0

Група G

  1. Єгипет – 4
  2. Іран – 2 (зберігає шанси)
  3. Бельгія – 3 (зберігає шанси)
  4. Нова Зеландія – 1 (зберігає шанси)

Група Н

  1. Іспанія – 4
  2. Уругвай – 2 (зберігає шанси)
  3. Кабо-Верде – 2 (зберігає шанси)
  4. Саудівська Аравія – 1 (зберігає шанси)

Група I

  1. Франція – 6
  2. Норвегія – 6
  3. Сенегал – 0 (зберігає шанси)
  4. Ірак – 0 (зберігає шанси)

Група J

  1. Аргентина – 6
  2. Австрія – 3 (зберігає шанси)
  3. Алжир – 3 (зберігає шанси)
  4. Йорданія – 0

Група К

  1. Колумбія – 6
  2. Португалія – 4
  3. ДР Конго – 1 (зберігає шанси)
  4. Узбекистан – 0 (зберігає шанси)

Група L

  1. Англія – 4
  2. Гана – 4
  3. Хорватія – 3 (зберігає шанси)
  4. Панама – 0

Турнірна сітка раунду плей-оф ЧС-2026

Станом на ранок 26 червня сформовані чотири пари 1/16

28 червня 22:00: ПАР – Канада

29 червня 20:00 Бразилія – Японія

30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко

2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина

Сітка раунду плей-оф ЧС-2026

Вже точно відомо, що в 1/8 між собою зустрінуться переможці пар ПАР – Канада та Нідерланди – Марокко. А переможець матчу Бразилія – Японія в наступному раунді зіграє з Кот-І'вуаром, Норвегією або Францією.