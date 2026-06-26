Майже всі фаворити ЧС-2026 вже здобули місця у плей-оф. Інтрига останніх матчів групового етапу лише в тому, хто здобуде останні перепустки в 1/16, та які протистояння подарує перший раунд матчів на вибування, передає 24 Канал.

Які команди вилетіли з ЧС-2026?

Не змогли подолати груповий етап і покидають Мундіаль Чехія, Катар, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Йорданія та Панама.

Несподівано рано завершили змагання представники європейського відбору – Чехія та Туреччина. Команди потрапили у далеко не найбільш конкурентні групи, але безславно вилетіли.

До прикладу турки ще після другого туру втратили всі шанси на вихід в 1/16. Навіть яскрава перемога над США в останньому турі нічим не допомогла підопічним Монтелли.

Які збірні вийшли з груп на ЧС-2026?

Жирним виділені команди, які здобули путівки в плей-оф

Група А

Мексика – 9 Південна Африка – 4 Південна Корея – 3 (зберігає шанси) Чехія – 1

Група В

Швейцарія – 7 Канада – 4 Боснія і Герцеговина – 4 Катар – 1

Група С

Бразилія – 7 Марокко – 7 Шотландія – 3 (зберігає шанси) Гаїті – 0

Група D

США – 6 Австралія – 4 Парагвай – 4 Туреччина – 3

Група Е

Німеччина – 6 Кот-д'Івуар – 6 Еквадор – 4 Кюрасао – 1

Група F

Нідерланди – 7 Японія – 5 Швеція – 4 Туніс – 0

Група G

Єгипет – 4 Іран – 2 (зберігає шанси) Бельгія – 3 (зберігає шанси) Нова Зеландія – 1 (зберігає шанси)

Група Н

Іспанія – 4 Уругвай – 2 (зберігає шанси) Кабо-Верде – 2 (зберігає шанси) Саудівська Аравія – 1 (зберігає шанси)

Група I

Франція – 6 Норвегія – 6 Сенегал – 0 (зберігає шанси) Ірак – 0 (зберігає шанси)

Група J

Аргентина – 6 Австрія – 3 (зберігає шанси) Алжир – 3 (зберігає шанси) Йорданія – 0

Група К

Колумбія – 6 Португалія – 4 ДР Конго – 1 (зберігає шанси) Узбекистан – 0 (зберігає шанси)

Група L

Англія – 4 Гана – 4 Хорватія – 3 (зберігає шанси) Панама – 0

Турнірна сітка раунду плей-оф ЧС-2026

Станом на ранок 26 червня сформовані чотири пари 1/16

28 червня 22:00: ПАР – Канада

29 червня 20:00 Бразилія – Японія

30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко

2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина

Сітка раунду плей-оф ЧС-2026

Вже точно відомо, що в 1/8 між собою зустрінуться переможці пар ПАР – Канада та Нідерланди – Марокко. А переможець матчу Бразилія – Японія в наступному раунді зіграє з Кот-І'вуаром, Норвегією або Францією.