Команда Александра Шовковского потеряла важные очки, сыграв вничью с Металлистом 1925 (1:1). Болельщиков киевлян интересовал вопрос, почему в заявке команды не было Андрея Ярмоленко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.
К теме Динамо не выигрывает четвертый матч подряд: киевляне потеряли очки в игре с Металлистом 1925
Как Шовковский объяснил отсутствие Динамо?
"Бело-синие" не выигрывают в чемпионате четыре матча подряд. Присутствие опытного Ярмоленко могло помочь команде в важном поединке.
На послематчевой пресс-конференции Александр Шовковский попытался объяснить отсутствие лидера команды. Впрочем, получилось у главного тренера не слишком убедительно.
Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,
– заметил Шовковский.
После такого ответа у поклонников Динамо вопросов стало еще больше. Ранее блогер Игорь Бурбас сообщил о конфликте между Шовковским и Ярмоленко. Однако впоследствии тренер и футболист опровергли этот инсайд.
Впрочем, дыма без огня не бывает. На матч с Кристал Пелесом Андрей Ярмоленко вышел с капитанской повязкой и был заменен на 67-й минуте, когда киевляне уже проигрывали сопернику 0:2.
Лидер киевлян не скрывал своего недовольства. После замены Ярмоленко подошел к скамейке запасных и выдал эмоциональный спич. Однако неизвестно, кому именно высказал свое недовольство 35-летний вингер Динамо.
Как Ярмоленко играет в нынешнем сезоне?
- По данным Transfermarkt, в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 11 матчей за Динамо. В четырех матчах он был в заявке, но не выходил на поле, а с Металлистом 1925 не попал в стартовый протокол.
- В среднем опытный футболист получал 56 минут игрового времени. Однако Андрей ни в одном матче не отметился результативным действием. Это может свидетельствовать о недостаточной игровой форме игрока, из-за чего Шовковский высказывал замечания Ярмоленко.
- Напомним, что этот сезон станет последним в игровой карьере лидера Динамо. 35-летний футболист еще перед началом чемпионата объявил, что повесит бутсы на гвоздь. Ожидается, что Ярмоленко станет спортивным директором Динамо.