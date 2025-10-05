Команда Александра Шовковского потеряла важные очки, сыграв вничью с Металлистом 1925 (1:1). Болельщиков киевлян интересовал вопрос, почему в заявке команды не было Андрея Ярмоленко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

К теме Динамо не выигрывает четвертый матч подряд: киевляне потеряли очки в игре с Металлистом 1925

Как Шовковский объяснил отсутствие Динамо?

"Бело-синие" не выигрывают в чемпионате четыре матча подряд. Присутствие опытного Ярмоленко могло помочь команде в важном поединке.

На послематчевой пресс-конференции Александр Шовковский попытался объяснить отсутствие лидера команды. Впрочем, получилось у главного тренера не слишком убедительно.

Это надо спросить у самого Андрея. После матча с Кристал Пэлес он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно,

– заметил Шовковский.

После такого ответа у поклонников Динамо вопросов стало еще больше. Ранее блогер Игорь Бурбас сообщил о конфликте между Шовковским и Ярмоленко. Однако впоследствии тренер и футболист опровергли этот инсайд.

Впрочем, дыма без огня не бывает. На матч с Кристал Пелесом Андрей Ярмоленко вышел с капитанской повязкой и был заменен на 67-й минуте, когда киевляне уже проигрывали сопернику 0:2.

Лидер киевлян не скрывал своего недовольства. После замены Ярмоленко подошел к скамейке запасных и выдал эмоциональный спич. Однако неизвестно, кому именно высказал свое недовольство 35-летний вингер Динамо.

Как Ярмоленко играет в нынешнем сезоне?