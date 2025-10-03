Киевское Динамо неудачно стартовало в Лиге конференций. Команда Александра Шовковского уступила в номинально домашнем матче Кристал Пэлас (0:2), сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

По теме "Завтра всех в ТЦК": фаны эмоционально реагируют на результаты Динамо и Шахтера в еврокубках

Что сделал Ярмоленко?

В основе киевлян вышел лидер команды Андрей Ярмоленко. Впрочем вингер не запомнился опасными моментами и покинул поле на 67-й минуте.

После замены Андрей был явно чем-то недоволен. Игрок остановился возле скамейки запасных и начал эмоционально выражать недовольство чем-то.

Момент попал на камеры, однако неизвестно, кому именно адресовались слова Андрея. В конце концов вингер выпустил пар и покинул поле в направлении раздевалки.

Эмоции от Андрея Ярмоленко: смотреть видео

Отметим, что в августе журналист Игорь Бурбас сообщал, что у Ярмоленко конфликт с тренером Александром Шовковским. Сам наставник опроверг это.

Тем не менее, последнее время Андрей редко выходит в основе Динамо. В текущем сезоне вингер имеет 8 выходов в старте из 15-ти, при этом без единого гола или ассиста.

Динамо в сезоне 2025-2026