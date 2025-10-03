Динамо сыграло против Кристал Пэлес в Люблине, а Шахтер встретился с Абердином в Шотландии. 24 канал собрал реакции болельщиков на результаты украинских клубов в первом туре Лиги конференций 2025/2026.

Читайте также Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Как болельщики реагируют на поражение Динамо?

В номинально домашнем матче 1-го тура Лиги конференций 2025/2026 в номинально домашнем матче Динамо уступило Кристал Пэлас. "Бело-синие" проиграли "орлам" благодаря голам Даниэля Муньоса и Эдди Нкетиа.

Отметим, что первый гол киевляне пропустили в меньшинстве, когда тренерский штаб долго готовил замену травмированному Тарасу Михавко. Второй гол забил Эдди Нкетиа после прострела Йереми Пино, который с легкостью обыграл Владимира Бражка.

Фанаты были расстроены поражением Динамо в матче Лиги конференций 2025/2026. Кроме того, болельщикам не понравилась беззубая игра киевского клуба.

Могло бы быть и хуже.

По любому вернутся в игру. Но к сожалению уже не сегодня. Еще парочка зайдет.

Суркисы уничтожили Динамо! Аминь!

Всех завтра в ТЦК!

Пожалуйста продайте это деревянное бревно (Биловара) он не умеет играть, Суркиса зять, таких из команды гнать, ноль скила.

Реакция фанов на поражение Динамо / Скриншоты из соцсетей

Что пишут фаны о победе Шахтера?

В первом туре Лиги конференций 2025/2026 Шахтер на выезде победил Абердин на выезде в тяжелом матче. "Горняки" обыграли шотландский коллектив со счетом 2:3 и добыли три очка.

В отличие от Динамо фанаты одобрительно высказываются о Шахтере. Однако досталось и Кауану Элиасу, который на старте матча привез ненужный пенальти в ворота донецкого клуба.

Понравилось, что когда началась рубка Шахтер выстоял и физически, и морально.

Одним чтобы позориться достаточно Биловара, другие для этого покупают чувака за 20 млн евро.

Элиас и пенальти это уже мем.

Должны были закрывать намного спокойнее, Абердин забил из ничего 2 гола, в целом вайб низов УПЛ, может где-то середины, но так играть, как начало матча – это просто стыдно, дальше исправились. И не выпускайте Элиаса больше, это ужас, Мейрелеш сделал даже за те 15 или 20 минут намного больше, то дерево ничего не умеет просто, 1 из 5 моментов забить разве.

Игра, и все остальное - забудется. 3 очка есть 3 очка. + коф в копилку. Идем дальше. А дальше - уничтожать надо Легию в Кракове.

Реакция фанатов на победу Шахтера / Скриншоты из соцсетей

Какое ситуация у Динамо и Шахтера в Лиге конференций?