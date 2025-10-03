Динамо сыграло против Кристал Пэлес в Люблине, а Шахтер встретился с Абердином в Шотландии. 24 канал собрал реакции болельщиков на результаты украинских клубов в первом туре Лиги конференций 2025/2026.
Как болельщики реагируют на поражение Динамо?
В номинально домашнем матче 1-го тура Лиги конференций 2025/2026 в номинально домашнем матче Динамо уступило Кристал Пэлас. "Бело-синие" проиграли "орлам" благодаря голам Даниэля Муньоса и Эдди Нкетиа.
Отметим, что первый гол киевляне пропустили в меньшинстве, когда тренерский штаб долго готовил замену травмированному Тарасу Михавко. Второй гол забил Эдди Нкетиа после прострела Йереми Пино, который с легкостью обыграл Владимира Бражка.
Фанаты были расстроены поражением Динамо в матче Лиги конференций 2025/2026. Кроме того, болельщикам не понравилась беззубая игра киевского клуба.
- Могло бы быть и хуже.
- По любому вернутся в игру. Но к сожалению уже не сегодня. Еще парочка зайдет.
- Суркисы уничтожили Динамо! Аминь!
- Всех завтра в ТЦК!
- Пожалуйста продайте это деревянное бревно (Биловара) он не умеет играть, Суркиса зять, таких из команды гнать, ноль скила.
Реакция фанов на поражение Динамо / Скриншоты из соцсетей
Что пишут фаны о победе Шахтера?
В первом туре Лиги конференций 2025/2026 Шахтер на выезде победил Абердин на выезде в тяжелом матче. "Горняки" обыграли шотландский коллектив со счетом 2:3 и добыли три очка.
В отличие от Динамо фанаты одобрительно высказываются о Шахтере. Однако досталось и Кауану Элиасу, который на старте матча привез ненужный пенальти в ворота донецкого клуба.
- Понравилось, что когда началась рубка Шахтер выстоял и физически, и морально.
- Одним чтобы позориться достаточно Биловара, другие для этого покупают чувака за 20 млн евро.
- Элиас и пенальти это уже мем.
- Должны были закрывать намного спокойнее, Абердин забил из ничего 2 гола, в целом вайб низов УПЛ, может где-то середины, но так играть, как начало матча – это просто стыдно, дальше исправились. И не выпускайте Элиаса больше, это ужас, Мейрелеш сделал даже за те 15 или 20 минут намного больше, то дерево ничего не умеет просто, 1 из 5 моментов забить разве.
- Игра, и все остальное - забудется. 3 очка есть 3 очка. + коф в копилку. Идем дальше. А дальше - уничтожать надо Легию в Кракове.
Реакция фанатов на победу Шахтера / Скриншоты из соцсетей
Какое ситуация у Динамо и Шахтера в Лиге конференций?
Динамо располагается на 29 месте в турнирной таблице Лиги конференций 2025/2026 после поражения Кристал Пэлес.
Шахтер благодаря победе над Абердином занимает 11 место в общем зачете основного этапа турнира.
Следующие матчи Динамо и Шахтера в Лиге конференций 2025/2026 состоятся 23 октября. Во втором туре "бело-синие" сыграют против Самсунспора, а "горняки" встретятся с Легией.