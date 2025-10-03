Динамо зіграло проти Крістал Пелес у Любліні, а Шахтар зустрівся з Абердіном в Шотландії. 24 канал зібрав реакції вболівальників на результати українських клубів у першому турі Ліги конференцій 2025/2026.
Читайте також Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця
Як вболівальники реагують на поразку Динамо?
У номінально домашньому матчі 1-го туру Ліги конференцій 2025/2026 Динамо поступилося Крістал Пелес. "Біло-сині" програли "орлам" завдяки голам Даніеля Муньйоса та Едді Нкетіа.
Відзначимо, що перший гол кияни пропустили в меншості, коли тренерський штаб довго готував заміну травмованому Тарасу Михавку. Другий гол забив Едді Нкетіа після прострілу Йеремі Піно, який з легкістю обіграв Володимира Бражка.
Фанати були засмучені поразкою Динамо у матчі Ліги конференцій 2025/2026. Окрім того, вболівальникам не сподобалася беззуба гра київського клубу.
- Могло би бути і гірше.
- По любому повернуться у гру. Але на жаль вже не сьогодні. Ще парочка зайде.
- Суркіси знищили Динамо! Амінь!
- Всіх завтра в ТЦК!
- Будь ласка продайте оту дерев'яну колоду (Біловара) він не вміє грати, Суркіса зять, таких з команди гнати, нуль скіла.
Реакція фанів на поразку Динамо / Скриншоти з соцмереж
Що пишуть фани про перемогу Шахтаря?
У першому турі Ліги конференцій 2025/2026 Шахтар на виїзді переміг Абердін у важкому матчі. "Гірники" обіграли шотландський колектив з рахунком 2:3 та здобули три очки.
На відміну від Динамо фанати схвально висловлюються про Шахтар. Проте дісталося і Кауану Еліасу, який на старті матчу привіз непотрібний пенальті у ворота донецького клубу.
- Сподобалось, що коли почалась рубка Шахтар вистояв і фізично, і морально.
- Одним щоб позоритись достатньо Біловара, інші для цього купляють чувака за 20 млн євро.
- Еліас і пенальті це вже мем.
- Мали закривати набагато спокійніше, Абердін забив з нічого 2 голи, в цілому вайб низів УПЛ, може десь середини, але так грати, як початок матчу – це просто соромно, далі виправились. І не випускайте Еліаса більше, це жах, Мейрелеш зробив навіть за ті 15 чи 20 хвилин набагато більше, те дерево нічого не вміє просто, 1 з 5 моментів забити хіба.
- Гра, і все решту - забудеться. 3 очки є 3 очки. + коф в копілку. Йдемо далі. А далі - знищувати треба Легію в Кракові.
Реакція фанатів на перемогу Шахтаря / Скриншоти з соцмереж
Яке ситуація у Динамо і Шахтаря у Лізі конференцій?
Динамо розташовується на 29 місці у турнірній таблиці Ліги конференцій 2025/2026 після поразки Крістал Пелес.
Шахтар завдяки перемозі над Абердіном посідає 11 сходинку у загальному заліку основного етапу турніру.
Наступні матчі Динамо та Шахтаря у Лізі конференцій 2025/2026 відбудуться 23 жовтня. У другому турі "біло-сині" зіграють проти Самсунспора, а "гірники" зустрінуться з Легією.