Київське Динамо невдало стартувало у Лізі конференцій. Команда Олександра Шовковського поступилась в номінально домашньому матчі Крістал Пелес (0:2), повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

До теми "Завтра всіх в ТЦК": фани емоційно реагують на результати Динамо та Шахтаря у єврокубках

Що зробив Ярмоленко?

В основі киян вийшов лідер команди Андрій Ярмоленко. Втім вінгер не запам'ятався небезпечними моментами та залишив поле на 67-й хвилині.

Після заміни Андрій був явно чимось незадоволений. Гравець зупинився біля лави запасних і почав емоційно висловлювати незадоволення чимось.

Момент потрапив на камери, проте невідомо, кому саме адресувались слова Андрія. Зрештою вінгер випустив пару та залишив поле у напрямку роздягальні.

Емоції від Андрія Ярмоленка: дивитися відео

Зазначимо, що у серпні журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що у Ярмоленка конфлікт із тренером Олександром Шовковським. Сам наставник спростував це.

Тим не менше, останнім часом Андрій рідко виходить в основі Динамо. У поточному сезоні вінгер має 8 виходів у старті з 15, при цьому без жодного голу чи асисту.

Динамо в сезоні 2025-2026