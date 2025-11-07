Андрей Ярмоленко начал игру против Зрински на скамейке запасных. На 68-й минуте 36-летний футболист появился на поле, а через 10 минут отметился голом, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
К теме Динамо в феерическом матче с шестью голами разгромило Зрински в Лиге конференций
Сколько голов забил Ярмоленко в еврокубках?
Мяч забитый в ворота чемпиона Боснии и Герцеговины стал для Ярмоленко 24-м голом за Динамо в еврокубковых турнирах. По этому показателю Андрей вышел на пятую строчку рейтинга лучших бомбардиров украинских клубов за всю историю выступлений в еврокубках. Вингер Динамо забил 9 голов в Лиге чемпионов, 14 – в Лиге Европы и 1 в Лиге конференций.
Возглавляет список бомбардиров экс-форвард Шахтера Луис Адриану – 32 гола. Следующие места принадлежат нападающим Динамо: Сергею Реброву, Олегу Блохину и Андрею Шевченко.
Топ-10 лучших бомбардиров украинских клубов в еврокубках
|
№
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
КК
|
СК
|
1.
|Луис Адриано, Шахтер
|
32
|
21
|
11
|
-
|
-
|
-
|
2.
|Сергей Ребров, Динамо
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.
|Олег Блохин, Динамо
|
26
|
11
|
2
|
-
|
10
|
3
|
4.
|Андрей Шевченко, Динамо
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
-
|
5.
|Андрей Ярмоленко, Динамо
|
24
|
9
|
14
|
1
|
-
|
-
|
6.
|Жуниор Мораес, Динамо, Шахтер, Металлург Д
|
23
|
7
|
16
|
-
|
-
|
-
|
|Максим Шацких, Динамо
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|Олег Гусев, Динамо Динамо
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
-
|
9.
|Тайсон, Металлист, Шахтер
|
18
|
4
|
14
|
-
|
-
|
-
|
10.
|Жадсон, Шахтер
|
17
|
10
|
7
|
-
|
-
|
-
К слову. Согласно данным Transfermarkt, Андрей Ярмоленко забил за киевское Динамо 160 голов во всех турнирах, сыграв 409 поединков. В общем клубном рейтинге бомбардиров он занимает третье место за Олегом Блохиным (265 голов) и Сергеем Ребровым (163 гола).
Когда следующий матч Динамо в еврокубках?
- Напомним, что Динамо продолжает выступление в основном раунде Лиги конференций. Матч 4-го тура киевляне сыграют на выезде против кипрской Омонии. Поединок состоится 27 ноября.
- После трех сыгранных матчей "бело-синие" занимают 24 место, имея в активе три очка. В первых двух поединках подопечные Александра Шовковского уступили английскому Кристал Пэлес (0:2) и турецкому Самсунспору (0:3).
- Также сообщалось, что соперника Динамо по Лиге конференций итальянскую Фиорентину возглавил Паоло Ваноли, которой ранее работал в России.