Киевское Динамо перед отчетным матчем проиграло два подряд поединка в Лиге конференций. Поэтому в поединке против боснийского Зрински "бело-синих" устраивала только победа, пишет 24 Канал.

Читайте также Шахтер на классе победил исландский Брейдаблик в матче Лиги конференций

Как Динамо обыграло Зрински?

Главный тренер Динамо Александр Шовковский оставил на скамейке запасных Андрея Ярмоленко, который в последних двух матчах выходил на острие атаки. Его место в нападении занял панамец Эдуардо Герреро.

Впрочем, первый гол в ворота Зрински забил не форвард, а защитник. Во время розыгрыша углового Денис Попов головой точно пробил в девятку ворот боснийцев.

Видео гола Попова

До конца первого тайма счет во встрече не изменился. Во второй половине поединка динамовцев уже было не остановить.

Сначала Герреро после быстрого розыгрыша штрафного удара с нескольких метров расстрелял ворота соперника после паса Пихаленка.

Видео гола Герреро

Динамовцы не остановились на достигнутом, а продолжали идти вперед. На 59-й минуте Кабаев после индивидуальных действий довел счет до разгромного.

Видео гола Кабаева

Избиение соперника продолжили Буяльский и появившийся на поле Ярмоленко.

Видео гола Буяльського

Видео гола Ярмоленко

Финальную точку в поединке поставил Владислав Бленуце. Для румынского нападающего этот гол стал дебютным в составе Динамо.

Видео гола Бленуце

Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Динамо со счетом 6:0.

Динамо – Зрински 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Каково турнирное положение Динамо в Лиге конференций?