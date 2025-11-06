Київське Динамо перед звітним матчем програло два поспіль поєдинки у Лізі конференцій. Тож у поєдинку проти боснійського Зрінськи "біло-синіх" влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.

Як Динамо обіграло Зрінськи?

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський залишив на лаві запасних Андрія Ярмоленка, який в останніх двох матчах виходив на вістрі атаки. Його місце у нападі зайняв панамець Едуардо Герреро.

Втім, перший гол у ворота Зрінськи забив не форвард, а захисник. Під час розіграшу кутового Денис Попов головою точно пробив у дев'ятку воріт боснійців.

Відео голу Попова

До кінця першого тайму рахунок у зустрічі не змінився. У другій половині поєдинку динамівців вже було не зупинити.

Спочатку Герреро після швидкого розіграшу штрафного удару з кількох метрів розстріляв ворота суперника після пасу Піхальонка.

Відео голу Герреро

Динамівці не зупинилися на досягнутому, а продовжували йти вперед. На 59-й хвилині Кабаєв після індивідуальних дій довів рахунок до розгромного.

Відео голу Кабаєва

Побиття суперника продовжили Буяльський та Ярмоленко, що з'явився на полі.

Відео голу Буяльського

Відео голу Ярмоленка

Фінальну крапку у поєдинку поставив Владислав Бленуце. Для румунського нападника цей гол став дебютним у складі Динамо.

Відео голу Бленуце

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу Динамо з рахунком 6:0.

Динамо – Зрінськи 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Яке турнірне положення Динамо у Лізі конференцій?