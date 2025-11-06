Київське Динамо перед звітним матчем програло два поспіль поєдинки у Лізі конференцій. Тож у поєдинку проти боснійського Зрінськи "біло-синіх" влаштовувала тільки перемога, пише 24 Канал.
Як Динамо обіграло Зрінськи?
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський залишив на лаві запасних Андрія Ярмоленка, який в останніх двох матчах виходив на вістрі атаки. Його місце у нападі зайняв панамець Едуардо Герреро.
Втім, перший гол у ворота Зрінськи забив не форвард, а захисник. Під час розіграшу кутового Денис Попов головою точно пробив у дев'ятку воріт боснійців.
Відео голу Попова
До кінця першого тайму рахунок у зустрічі не змінився. У другій половині поєдинку динамівців вже було не зупинити.
Спочатку Герреро після швидкого розіграшу штрафного удару з кількох метрів розстріляв ворота суперника після пасу Піхальонка.
Відео голу Герреро
Динамівці не зупинилися на досягнутому, а продовжували йти вперед. На 59-й хвилині Кабаєв після індивідуальних дій довів рахунок до розгромного.
Відео голу Кабаєва
Побиття суперника продовжили Буяльський та Ярмоленко, що з'явився на полі.
Відео голу Буяльського
Відео голу Ярмоленка
Фінальну крапку у поєдинку поставив Владислав Бленуце. Для румунського нападника цей гол став дебютним у складі Динамо.
Відео голу Бленуце
Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу Динамо з рахунком 6:0.
Динамо – Зрінськи 6:0
Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84
Яке турнірне положення Динамо у Лізі конференцій?
- Завдяки перемозі над Зрінськи Динамо піднялося одразу на 24 місце у таблиці Ліги конференцій. Ця позиція дозволить команді вийти в стадію плей-оф.
- Цей успіх динамівцям потрібно буде закріпити у наступних матчах проти Омонії, Фіорентини та Ноа.