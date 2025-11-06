Номінально домашній поєдинок донецький Шахтар зіграв у Кракові на стадіоні імені Генрика Реймана. Підопічні Арди Турана обіграли непростий Брейдаблік, пише 24 Канал.

Як Шахтар зіграв проти Брейдабліка?

За своїм складом та потенціалом Шахтар значно переважав свого суперника. Однак матч проти Брейдабліка не став легкою прогулянкою для "гірників".

Лише на 27-й хвилині зустрічі донеччани "розмочили" рахунок. Після розіграшу кутового першим на підбиранні був Бондаренко, який в один дотик відправив м'яч до сітки воріт ісландців.

Відео голу Бондаренка

До перерви підопічні Арди Турана не зуміли розвинути свій успіх, відклавши справу на другу половину гри. Системний тиск на ворота Брейдабліка приніс результат на 66-й хвилині. Після пасу Ізакі свій гол забив бразилець Кауан Еліас.

Відео голу Еліаса

Наприкінці матчу ісландці пішли вперед, намагаючись забити бодай гол престижу. Однак захист "гірників" зіграв надійно.

До фінального свистка цифри на табло стадіону у Кракові не змінилися. Шахтар здолав Брейдаблік з рахунком 2:0.

Шахтар – Брейдаблік 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Еліас, 66

Яке місце Шахтаря у Лізі конференцій?