Паоло Ваноли поставил свою подпись в контракте с Фиорентиной, который рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон. 53-летнего специалиста уже официально презентовали, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Фиорентины.

Читайте также Шовковский оценил разгромную победу Динамо в Лиге конференций, процитировав Лобановского

Что известно о новом тренере Фиорентины?

На посту главного тренера Фиорентины Паоло Ваноли сменил Стефано Пиоли, которого отправили в отставку 4 ноября. В матче Лиги конференций против немецкого Майнца (1:3) действиями команды руководил исполняющий обязанности главного тренера Даниэле Галоппа.

Паоло Ваноли – главный тренер Фиорентины / фото ФК Фиорентина

Паоло Ваноли во время игровой карьеры выступал за Фиорентину, а потому этот клуб не чужой для него. Кроме "фиалок", итальянец играл за Парму, Венецию, Болонью, Рейнджерс и другие клубы. В активе бывшего полузащитника также два матча и один гол в составе сборной Италии.

Тренерскую карьеру Ваноли начал в 2007 году в любительском клубе Домельяра. Начиная с 2010 по 2017 работал на различных должностях со сборной Италии. Был ассистентом Антони Конте в Челси и Интере.

В декабре 2021 года Ваноли стал главным тренером московского Спартака. Итальянец не покинул команду, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Лишь в июне 2022 года специалист разорвал контракт по семейным обстоятельствам, поблагодарив напоследок российских болельщиков. Со Спартаком добыл свой единственный тренерский трофей – Кубок России сезона-2021/22.

Паоло Ваноли на презентации в московском Спартаке / фото ФК Спартак

Перед назначением в Фиорентину Паоло Ваноли работал с Венецией (2022 – 2024) и Торино (2024 – 2025).

Когда Фиорентина сыграет против Динамо?