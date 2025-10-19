Накануне Андрей Ярмоленко сыграл несколько минут в матче чемпионата Украины против Зари (1:1). Однако в Турцию 35-летний вингер не полетит, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.
Почему Ярмоленко не поедет на матч Лиги конференций?
Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что лидер команды Андрей Ярмоленко простудился, а потому пропустит матч с Самсунспором.
Также в лазарете находятся Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак. Они восстанавливаются после повреждений икроножной мышцы. Кроме того, не сыграет защитник Кристиан Биловар, который имеет проблемы с приводящей мышцей.
Близок к возвращению в основную группу колумбиец Анхель Торрес, который продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения.
Важно! Матч 2-го тура Лиги конференций Самсунспор – Динамо состоится в четверг, 23 октября. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Как завершился конфликт между Ярмоленко и Шовковским?
- Напомним, что спор между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко произошел перед ответным матчем с Пафосом в квалификации Лиги чемпионов. По информации Игоря Бурбаса, главному тренеру Динамо не понравилась самоотдача ветерана команды во время тренировки.
- Впоследствии Ярмоленко и Шовковский синхронно отрицали существование конфликта, назвав отношения "рабочими".
- Однако дальнейшие события поставили под сомнение искренность действующих лиц спора. После матча Лиги конференций с Кристал Пелесом (0:2) Ярмоленко не вернулся в Украину, сославшись на личные проблемы.
- Шовковский на пресс-конференции назвал "странным" решение Андрея Ярмоленко оставить команду на несколько дней.
- Во время международной паузы Ярмоленко присоединился к Динамо. Вингер сыграл восемь минут в матче 9-го тура УПЛ против Зари (1:1).