Гра відбудеться у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана та буде умовно домашньою для донеччан. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Юрій Вернидуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Який прогноз на матч Шахтар – Легія зробив Вернидуб?

До цієї зустрічі команди підходять не в найкращому стані. Шахтар у двох останніх матчах УПЛ набрав лише одне очко, а польський клуб взагалі має серію з трьох поразок в офіційних поєдинках.

Досвідчений український тренер вважає, що "гірники" є фаворитами матчу. Він підкреслив, що наразі в Легії криза й цим варто користатися.

Зважаючи на те, що нині відбувається в Легії, то саме Шахтар я вважаю фаворитом у майбутній грі. Ви ж розумієте, що явно щось не гаразд у варшавській команді, коли головний тренер Едвард Йорданеску подає у відставку, а її не приймають у клубі... Певно, там в них є якийсь конфлікт і це явно позначається на результатах,

– заявив спеціаліст.

Також Юрій Вернидуб порівняв ситуацію в Легії з київським Динамо. На думку фахівця, Шахтар не дозволить польському колективу перервати невтішну серію та спрогнозував підсумковий результат.

"Ситуація в Легії нині майже як у Динамо, яке п’ять матчів поспіль не може перемогти й усі пишуть про якісь сварки, непорозуміння між тренером і футболістам та все таке... Такі ситуації власне футболу завжди заважають.

Натомість в Шахтаря все гаразд, все нормально. Думаю, що "гірники" переможуть. Може 1:0, може 2:0 – без різниці, потрібно здобувати три бали й очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА", – сказав Вернидуб.

Довідка. За даними Transfermarkt, це буде третя очна зустріч між Шахтарем і Легією. Раніше вони протистояли один одному у кваліфікації Ліги чемпіонів-2006/2007 – "гірники" здобули дві перемоги (1:0 вдома та 3:2 на виїзді).

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в основний етап єврокубків кваліфікувалися лише два українські клуби. Київське Динамо також опинилося у Лізі конференцій, де у другому турі зустрінеться з турецьким Самсунспором.

Як Шахтар виступає в сезоні-2025/2026?