Игра состоится в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и будет условно домашней для дончан. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Юрий Вернидуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Какой прогноз на матч Шахтер – Легия сделал Вернидуб?

К этой встрече команды подходят не в лучшем состоянии. Шахтер в двух последних матчах УПЛ набрал лишь одно очко, а польский клуб вообще имеет серию из трех поражений в официальных поединках.

Опытный украинский тренер считает, что "горняки" являются фаворитами матча. Он подчеркнул, что сейчас в Легии кризис и этим стоит пользоваться.

Учитывая то, что сейчас происходит в Легии, то именно Шахтер я считаю фаворитом в предстоящей игре. Вы же понимаете, что явно что-то не в порядке в варшавской команде, когда главный тренер Эдвард Йорданеску подает в отставку, а ее не принимают в клубе ... Вероятно, там у них есть какой-то конфликт и это явно сказывается на результатах,

– заявил специалист.

Также Юрий Вернидуб сравнил ситуацию в Легии с киевским Динамо. По мнению специалиста, Шахтер не позволит польскому коллективу прервать неутешительную серию и спрогнозировал итоговый результат.

"Ситуация в Легии сейчас почти как у Динамо, которое пять матчей подряд не может победить и все пишут о каких-то ссорах, недоразумениях между тренером и футболистам и все такое... Такие ситуации собственно футболу всегда мешают.

Зато у Шахтера все в порядке, все нормально. Думаю, что "горняки" победят. Может 1:0, может 2:0 – без разницы, нужно добывать три балла и очки в таблицу коэффициентов УЕФА", – сказал Вернидуб.

Справка. По данным Transfermarkt, это будет третья очная встреча между Шахтером и Легией. Ранее они противостояли друг другу в квалификации Лиги чемпионов-2006/2007 – "горняки" одержали две победы (1:0 дома и 3:2 на выезде).

Напомним, что в нынешнем сезоне в основной этап еврокубков квалифицировались лишь два украинских клуба. Киевское Динамо также оказалось в Лиге конференций, где во втором туре встретится с турецким Самсунспором.

Как Шахтер выступает в сезоне-2025/2026?