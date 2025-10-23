Сейчас его дела идут не лучшим образом – он потерял место в стартовом составе и конфликтует с главным тренером Александром Шовковским. Своим мнением относительно 36-летнего вингера киевлян и его ситуации поделился бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Что сказал Леоненко о проблемах Ярмоленка в Динамо?

Эпатажный эксперт считает, что ветерану "бело-синих" стоит завершать карьеру игрока и переходить на руководящую должность. Также он отметил проблему киевского клуба, которая связана с ограничением игровой практики у капитанов.

"Приведу печальный пример. Одно время один капитан Динамо, Буяльский, сидел в запасе, теперь другой капитан на скамейке – Ярмоленко. Надо Гиннеса сюда вызвать, чтобы зафиксировал этот момент, как один капитан сменяет другого.

Такого нигде нет, только в Динамо может быть. Ярмоленко нужно идти к Игорю Михайловичу Суркису и занимать место спортивного директора, правда, не понимаю зачем, ведь киевляне все равно никого не покупают", – сказал Леоненко.

Экс-форвард Динамо также оценил шансы Андрея Ярмоленка побить рекорд Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории Украинской Премьер-лиги.

Чтобы его побить, надо еще пару лет играть. И что этот рекорд даст Ярмоленку? Тут ему нужно выбирать: позориться дальше ради рекорда или завершить карьеру,

– заявил эксперт.

Справка. Максим Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины со 124 голами в активе. Андрей Ярмоленко отстает на десять мячей и пока занимает четвертую строчку в гонке голеадоров.

Напомним, что 23 октября киевское Динамо проведет матч Лиги конференций против Самсунспора в Лиге конференций. Этот матч пропустит Ярмоленко, который в этот день празднует свой 36-й день рождения, однако по другой причине.

Что известно о карьере Андрея Ярмоленка?