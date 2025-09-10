Фанаты сборной Украины в социальных сетях атаковали Сергея Реброва. В комментариях они требуют отставки 51-летнего тренера, пишет 24 Канал.
Почему Ребров закрыл комментарии в соцсетях?
По мнению болельщиков, главный тренер "сине-желтых" виноват в неудачном старте в отборе на ЧМ-2026. В двух матчах сборная Украины набрала лишь один балл.
Сергей Станиславович не выдержал такой критики и закрыл комментарии. Сейчас ни один подписчик Реброва не может прокомментировать его публикации в инстаграме.
Что болельщики писали Реброву / скриншот из инстаграма
Отметим, что Ребров не впервые реагирует подобным образом на негативные комментарии болельщиков. После проигрышного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии тренер тоже закрыл комментарии в социальных сетях. Это вызвало волну возмущения среди болельщиков "сине-желтых".
Как сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026?
- В начале сентября команда Сергея Реброва начала отбор на ЧМ-2026 в группе D, где ее соперниками являются сборные Франции, Исландии и Азербайджана.
- В первом матче "сине-желтые" проиграли вице-чемпионам мира французам со счетом 0:2. В составе "Ле Бле" голы забили Олисе и Мбаппе.
- Во втором поединке сборная Украины на выезде встретилась с Азербайджаном. Ведя в счете подопечные Реброва пропустили гол с пенальти и сыграли вничью – 1:1.
- В квартете D украинцы идут третьими с одним баллом в активе.
- Следующие поединки сборная Украины сыграет в октябре: 10 числа на выезде с Исландией, а 13-го будет принимать Азербайджан.