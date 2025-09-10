Фанати збірної України в соціальних мережах атакували Сергія Реброва. В коментарях вони вимагають відставки 51-річного тренера, пише 24 Канал.

Чому Ребров закрив коментарі у соцмережах?

На думку вболівальників, головний тренер "синьо-жовтих" винний у невдалому старті у відборі на ЧС-2026. У двох матчах збірна Україна набрала лише один бал.

Сергій Станіславович не витримав такої критики та закрив коментарі. Наразі жоден підписник Реброва не може прокоментувати його публікації в інстаграмі.

Що вболівальники писали Реброву / скриншот з інстаграму

Зазначимо, що Ребров не вперше реагує подібним чином на негативні коментарі вболівальників. Після програшного матчу плей-оф Ліги націй проти Бельгії тренер теж закрив коментарі у соціальних мережах. Це викликало хвилю обурення серед вболівальників "синьо-жовтих".

Як збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026?