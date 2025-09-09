Збірна України провалила старт відбору на чемпіонат світу-2026. Після поразки від Франції у першому турі команда Сергія Реброва не змогла обіграти Азербайджан, повідомляє 24 Канал.
Що пишуть фанати?
"Синьо-жовті" зіграли внічию із кавказцями (1:1), при тому, що за день до гри Азербайджан звільнив головного тренера Фернанду Сантуша. Недивно, що такий результат викликав обурення у фанатів.
У коментарях на спортивних сайтах, а також в інстаграмі УАФ, фанати активно знищують збірну України. Найбільше ж дістається Сергію Реброву, якого закликають піти у відставку.
- Петицію можна написати за звільнення Реброва? Скільки треба голосів, 25 тисяч?
- А що ще треба, щоб Реброва звільнити?
- Варто звільнити всіх гравців!
- Вручити всім повістки до війська, до будівельних робіт. На інше вони не здатні. А також усім "професіоналам" федерації футболу, хай будують обороні споруди.
- З кожною грою дно пробивається все яскравіше.
- Ребров, будь ласка, просто піди у відставку, будь чоловіком!
- Нічия це хороший результат, зважаючи, що азербайджанський футбол на підйомі. Головне памʼятайте, шановні, що у світі не залишилось слабких збірних.
- Від "найкращої збірної в історії" до найгіршої.
- Чому так багато негативних коментарів? Я не встигаю лайкати.
- Поки буде Ребров – буде такий ганебний футбол.
- Краще б вдома сиділи.
- Цю збірну неможливо дивитись.
- Віддайте "Лева Матчу" коментаторам, бо потрібно бути майстром, щоб це дивитись і не матюкатись.
- Більше не буду дивитись збірну доки не змінять Реброва.
Що пишуть про нічию України та Азербайджана:
Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" виграли 12 матчів з 28-ми. Також у команди було по 8 нічиїх та поразок при цьому тренері.
Турнірне становище у групі:
- Збірна України потрапила у групу D кваліфікації на ЧС-2026, де нашими суперниками є Франція, Ісландія та Азербайджан.
- У перших двох матчах "синьо-жовті" набрали один бал, посідаючи третє місце у групі.
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець квартету, тоді як віцечемпіон змагатиметься у плей-оф за путівку на Мундіаль.
- Свої наступні матчі у кваліфікації чемпіонату світу Україна проведе 10 та 13 жовтня – проти Ісландії та Азербайджану відповідно.
- Контракт Сергія Реброва з УАФ розрахований до 31 липня 2026 року.