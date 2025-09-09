Матч Азербайджан – Україна завершився з рахунком 1:1. Сергій Ребров висловився про невдачу "синьо-жовтих" у грі відбору на ЧС-2026 під час флеш коментаря MEGOGO, повідомляє 24 канал.

Читайте також Україна не змогла обіграти Азербайджан у матчі відбору на ЧС-2026

Що сказав Ребров про матч у Баку?

Головний тренер збірної України висловив жаль про те, що не вдалося виграти у матчі проти Азербайджану. Сергій Ребров наголосив, що вони почали навантажувати карний майданчик суперника лише в останні 15 хвилин матчу.

Наставник "синьо-жовтих" підкреслив, що поле стадіону у Баку було важким, щоб створювати моменти. Також Ребров заявив. що Азербайджан діяв інакше, ніж у першій грі проти Ісландії.

Зі слів тренера, Азербайджан захищався компактніше, але це не виправдання нічиї у матчі. Сергій Ребров сказав, що збірна України мала створювати більше моментів та навантажувати штрафний майданчик.

Ребров також прокоментував пенальті у ворота збірної України, завдяки якому Азербайджан зрівняв рахунок та вирвав нічию.

Два пенальті збили гру? Так, збило, коли пенальті поставили нам. Але коли ставлять пенальті на третій хвилині, я не думаю, що це щось змінює в грі. Це рішення арбітра, його перевіряли ВАР – не можу його коментувати. Я дуже засмучений, що ми не виграли, що не створили достатньо моментів. Вболівальникам – терпіння, чекати наступної гри, ми все будемо робити для перемоги,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що наступні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року збірна України зіграє у жовтні. Спочатку "синьо-жовті" зустрінуться з Ісландією – 10 жовтня, а вже 13 жовтня протистоятимуть Азербайджану.

Статистика Реброва на чолі збірної України?