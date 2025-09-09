Підопічні Сергія Реброва домінували у грі, повністю контролюючи м'яч. Проте на 70-й хвилині матчу рефері поставив пенальті у ворота збірної України, повідомляє 24 канал.
Як Зінченко привіз пенальті?
Олександр Зінченко здавалось би зіграв надійно у захисті після удару головою Байрамова. Спочатку рефері не помітив порушення правил, але згодом втрутився VAR.
Після перегляду відеоповтору головний арбітр призначив пенальті. Емін Махмудов зрівняв рахунок з 11-метрової позначки.
Зінченко привіз пенальті / Скриншот з трансляції Megogo
Наразі матч між Азербайджаном та Україною триває. 86 хвилина протистояння – рахунок на табло 1:1.