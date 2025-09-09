Підопічні Сергія Реброва домінували у грі, повністю контролюючи м'яч. Проте на 70-й хвилині матчу рефері поставив пенальті у ворота збірної України, повідомляє 24 канал.

Читайте також Онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026

Як Зінченко привіз пенальті?

Олександр Зінченко здавалось би зіграв надійно у захисті після удару головою Байрамова. Спочатку рефері не помітив порушення правил, але згодом втрутився VAR.

Після перегляду відеоповтору головний арбітр призначив пенальті. Емін Махмудов зрівняв рахунок з 11-метрової позначки.

Зінченко привіз пенальті / Скриншот з трансляції Megogo

Наразі матч між Азербайджаном та Україною триває. 86 хвилина протистояння – рахунок на табло 1:1.