Подопечные Сергея Реброва доминировали в игре, полностью контролируя мяч. Однако на 70-й минуте матча рефери поставил пенальти в ворота сборной Украины, сообщает 24 канал.
Читайте также Онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026
Как Зинченко привез пенальти?
Александр Зинченко казалось бы сыграл надежно в защите после удара головой Байрамова. Сначала рефери не заметил нарушения правил, но впоследствии вмешался VAR.
После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти. Эмин Махмудов сравнял счет с 11-метровой отметки.
Зинченко привез пенальти / Скриншот из трансляции Megogo
Сейчас матч между Азербайджаном и Украиной продолжается. 86 минута противостояния – счет на табло 1:1.