Подопечные Сергея Реброва доминировали в игре, полностью контролируя мяч. Однако на 70-й минуте матча рефери поставил пенальти в ворота сборной Украины, сообщает 24 канал.

Читайте также Онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026

Как Зинченко привез пенальти?

Александр Зинченко казалось бы сыграл надежно в защите после удара головой Байрамова. Сначала рефери не заметил нарушения правил, но впоследствии вмешался VAR.

После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил пенальти. Эмин Махмудов сравнял счет с 11-метровой отметки.

Зинченко привез пенальти / Скриншот из трансляции Megogo

Сейчас матч между Азербайджаном и Украиной продолжается. 86 минута противостояния – счет на табло 1:1.