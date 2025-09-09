Матч Азербайджан – Украина завершился со счетом 1:1. Сергей Ребров высказался о неудаче "сине-желтых" в игре отбора на ЧМ-2026 во время флеш комментария MEGOGO, сообщает 24 канал.

Что сказал Ребров о матче в Баку?

Главный тренер сборной Украины выразил сожаление о том, что не удалось выиграть в матче против Азербайджана. Сергей Ребров отметил, что они начали нагружать штрафную площадку соперника только в последние 15 минут матча.

Наставник "сине-желтых" подчеркнул, что поле стадиона в Баку было тяжелым, чтобы создавать моменты. Также Ребров заявил. что Азербайджан действовал иначе, чем в первой игре против Исландии.

По словам тренера, Азербайджан защищался компактнее, но это не оправдание ничьи в матче. Сергей Ребров сказал, что сборная Украины должна была создавать больше моментов и нагружать штрафную площадку.

Ребров также прокомментировал пенальти в ворота сборной Украины, благодаря которому Азербайджан сравнял счет и вырвал ничью.

Два пенальти сбили игру? Да, сбило, когда пенальти поставили нам. Но когда ставят пенальти на третьей минуте, я не думаю, что это что-то меняет в игре. Это решение арбитра, его проверяли ВАР – не могу его комментировать. Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам – терпения, ждать следующей игры, мы все будем делать для победы,

– сказал Ребров.

Напомним, что следующие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Украины сыграет в октябре. Сначала "сине-желтые" встретятся с Исландией – 10 октября, а уже 13 октября будут противостоять Азербайджану.

