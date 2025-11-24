Михаил Спиваковский назвал одного специалиста, которого уважают и с которым советуются братья Суркисы. Речь идет как раз о Сергее Реброве, передает 24 Канал со ссылкой на "ТаТоТаке".

Захочет ли Ребров возвращаться в Динамо?

Ведущий даже рассказал историю, как владельцы Динамо звонили Реброву во время ухода румына Мирчи Луческу. Также Спиваковский предположил, может ли Ребров согласиться на предложение Игоря Суркиса, если тот позвонит ему после 26 марта или 31 марта 2026 года.

К слову. 26 марта Украина сыграет в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. А вот на 31 марта запланирован финал, если, конечно, сине-желтая сборная туда выйдет, то сыграет против победителя пары Польша – Албания.

На что Михаил Смоловый усомнился в положительном ответе нынешнего наставника сборной Украины на такое гипотетическое предложение киевлян. Ведущий сомневается, что возвращение в Динамо заинтересует Реброва из-за семейных обстоятельств.

Напомним, что 7 ноября 2025 года украинский наставник 7 ноября 2025 года в четвертый раз стал отцом. У него родился еще один сын. Это уже третий ребенок для Реброва в совместном браке с избранницей Анной. Также у него есть сын от предыдущего брака.

Ему вряд ли это интересно, у него недавно родился четвертый ребенок, его семья живет в Марбелье, и очень трудно жить отдельно от своей семьи. Ты не можешь тренировать Динамо из Марбельи. Сборную – можно, но клуб – нет. Я не верю, что Ребров сейчас готов работать в Динамо и жить под бомбами, оставив свою семью,

– заметил Смоловый.

Что известно о тренерском будущем Реброва?