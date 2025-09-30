Журналіст Володимир Крамар на ютуб-каналі BurBuzz розповів, що чув про те, що Руслан Ротань може поповнити свій банківський рахунок, якщо приведе команду до чемпіонства. Начебто між наставником та президентом Полісся є така домовленість, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Відомий інсайдер пролив світло на майбутнє Реброва у збірній України: за якої умови піде тренер

Який бонус отримає Ротань та за якої умови?

Якщо житомирський клуб завоює золоті медалі УПЛ-2025/2026, то Геннадій Буткевич поповнить рахунок Руслана Ротаня на суму один мільйон доларів.

Відзначимо, що Полісся вже вилетіло із єврокубків та Кубка України в 1/16 фіналу від Руху (0:3). Тому команда Ротаня повністю сконцентрована лише на чемпіонаті. Після семи турів зграя "вовків" із 12 балами йде на 6-му місці. Полісся підійнялось угору по турнірній таблиці завдяки крайній перемозі над рівненським Вересом 4:1.

До слова. У наступному турі УПЛ Полісся зіграє вдома проти дебютанта першості Полтави (4 жовтня о 18:00).

Додамо, що житомиряни повернули в елітний український дивізіон голкіпера збірної Георгія Бущана, який до цього грав у Саудівській Аравії.

У "ТаТоТаке" розповіли, що представники Бущана звертались до київського Динамо, де раніше грав Георгій. Але кияни обрали інший вектор розвитку та не були зацікавлені у Бущані.

Що відомо про тренерський період Ротаня у Поліссі?