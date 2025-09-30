Україна невдало стартувала у кваліфікації на Мундіаль, що привезло до обговорень щодо можливого звільнення Сергія Реброва зі збірної. Відомий інсайдер Ігор Бурбас розповів, у якому випадку Сергій Станіславович покине кермо головного тренера "синьо-жовтих", передає 24 Канал.

За якої ситуації Ребров піде зі збірної України?

За його інформацією, якраз від двох наступних матчів відбору залежатиме майбутнє Реброва у національній команді. Наразі уся концентрація Реброва зосереджена на формуванні списку гравців, яких він викличе на жовтневі ігри відбору на ЧС-2026.

Оскільки, за моєю інформацією, станом на зараз Ребров притримується такої позиції – якщо він у жовтні розуміє, що шансів далі у збірної України вийти на чемпіонат світу немає, він тисне руку і прощається зі збірною. Якщо він зберігає шанси, виграє матчі, наскільки я розумію, він далі поведе збірну на листопадові матчі чіплятися за ці шанси,

– розповів Бурбас.

Нагадаємо, що Україна у двох перших турах програла Франції (0:2) та розписала несподівану мирову 1:1 із Азербайджаном. Команда Реброва із 1 балом йде на 3-му місці у групі D, яку прогнозовано очолила збірна Франції (6 очок). Другою йде Ісландія (3 пункти), а замикає квартет Азербайджан (1 бал).

Наступний матч проти Ісландії стане для українців виїзним. Натомість із азербайджанцями зіграють вдома.Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за Києвом.

Що відомо про епопею із можливим відходом Реброва зі збірної України?