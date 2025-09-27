Збірна України відверто розчаровує в останніх матчах. Команда провально стартувала у кваліфікації на ЧС-2026, через що пішли чутки про можливий відхід з команди Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazzeta.gr.

Все вирішить Зеленський?

Попри те, що фанати вимагають відставки Реброва, УАФ не планує прощатися із тренером до завершення відбіркового циклу. Втім вже на жовтневі матчі команду може вивести інший тренер.

Річ у тому, що грецький Панатінаїкос бажає запросити Реброва до себе. Ба більше, наче сам тренер готовий очолити клуб з Афін, але контракт з УАФ залишає його у збірній.

Як повідомляють грецькі журналісти, Сергій Ребров запросив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Подейкують, що саме голова держави був ініціатором призначення легенди Динамо на посаду тренера збірної.

Саме через це УАФ не збирається розривати контракт із коучем згідно з SDNA. Сам же Ребров хоче переконати президента відпустити його в Панатінаїкос. В разі згоди Зеленського греки готові одразу призначити українця.

Поки що голова держави перебуває у США, тому зустріч має відбутися після його повернення в Україну. Якщо ж Ребров не зможе очолити афінську команду, резервним варіантом для неї є Марк ван Боммель.

