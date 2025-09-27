Сборная Украины откровенно разочаровывает в последних матчах. Команда провально стартовала в квалификации на ЧМ-2026, из-за чего пошли слухи о возможном уходе из команды Сергея Реброва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazzeta.gr.
Все решит Зеленский?
Несмотря на то, что фанаты требуют отставки Реброва, УАФ не планирует прощаться с тренером до завершения отборочного цикла. Впрочем, уже на октябрьские матчи команду может вывести другой тренер.
Дело в том, что греческий Панатинаикос желает пригласить Реброва к себе. Более того, как будто сам тренер готов возглавить клуб из Афин, но контракт с УАФ оставляет его в сборной.
Как сообщают греческие журналисты, Сергей Ребров пригласил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поговаривают, что именно глава государства был инициатором назначения легенды Динамо на должность тренера сборной.
Именно поэтому УАФ не собирается разрывать контракт с коучем согласно SDNA. Сам же Ребров хочет убедить президента отпустить его в Панатинаикос. В случае согласия Зеленского греки готовы сразу назначить украинца.
Пока глава государства находится в США, поэтому встреча должна состояться после его возвращения в Украину. Если же Ребров не сможет возглавить афинскую команду, резервным вариантом для нее является Марк ван Боммель.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Подопечные Реброва стартовали лишь с одного балла в двух матчах квалификации на чемпионат мира. Украинцы уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
- Наша команда занимает третье место в группе квалификации ЧМ-2026. Франция имеет в своем активе шесть очков, Исландия – три.
- Следующие игры в квалификации чемпионата мира Украина проведет 10 и 13 октября – против Исландии и Азербайджана соответственно.
- Напрямую Мундиаль выйдет только победитель группы, тогда как вице-чемпион квартета получит путевку в стыковые матчи.