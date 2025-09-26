Мова йде про грецький Панатінаїкос, який так активно приписують Сергію Реброву. Роберт Мак у своєму коментарі пригадав успішну роботу українського тренера в угорському Ференцвароші, де він грав під керівництвом Реброва, пише 24 Канал із посиланням на Gazzetta.

До теми "Диму без вогню не буває": експерт прокоментував чутки про відхід Реброва

Який клуб підходить Сергію Реброву?

Словенський футболіст розповів, що команди Сергія Станіславовича завжди демонструють красивий та атакувальний футбол. На думку Роберта Мака, Ребров зможе себе добре зарекомендувати у Панатінаїкосі.

Ребров – відмінний тренер, який вивів Ференцварош у Лігу чемпіонів і досяг з нами великих успіхів. Він має свій стиль та бачення гри, чудово розбирається у футболі й формує сильний тренерський штаб. Команди Реброва демонструють красивий, атакувальний футбол. Впевнений, що вболівальники Панатінаїкоса його полюблять, адже він може дати клубу дуже багато,

– заявив Мак.

Панатінаїкос після трьох зіграних матчів йде аж на 12-й позиції у таблиці Суперліги Греції, набравши лише 2 бали. Також грецький клуб стартував в основному раунді Ліги Європи-2025/2026, де на виїзді розгромили Янг Бойз 4:1.

Що відомо про інтерес Панатінаїкоса до Реброва?

У середині вересня вперше з'явилась інформація про зацікавленість Панатінаїкоса до Реброва. Начебто український тренер є пріоритетною ціллю грецького клубу.

Сергій Станіславович у коментарі "Українському футболу" спростував чутки про Панатінаїкос. Ребров запевнив, що не шукає нового варіанту роботу, а зосереджений на збірній України.

Також у ЗМІ пролетіла інформація, що президент УАФ Андрій Шевченко не відпустить Реброва із посади головного тренера збірної України. Він зробить усе можливе, аби головна команда країни вийшла на чемпіонат світу-2026 під керівництвом саме Реброва.

Нагадаємо, що у Реброва є чинний контракт із УАФ до кінця липня 2026 року. Збірна України невдало стартувала у відборі на Мундіаль – поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1). Вже 10 жовтня "синьо-жовті" гостюватимуть у третьому турі на полі Ісландії, а 13 жовтня приймуть Азербайджан.