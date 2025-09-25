Сергій Ребров є головною ціллю грецького клубу. Ігор Циганик у коментарі 24 каналу висловився про чутки про можливе призначення головного тренера збірної України в Панатінаїкос.

Чи очолить Ребров Панатінаїкос?

Ігор Циганик різко відреагував на чутки про те, що Сергієм Ребровим зацікавився Панатінаїкос. Експерт вважає, що розмови про призначення головного тренера збірної України в Панатінаїкос – це маніпуляції агентів.

Мені не подобається ситуація, коли маніпулюють національною збірною, а тим паче, що зараз з’являються розмови про Панатінаїкос, я не хочу взагалі про це чути. Проте я розумію, що диму без вогню не буває, це свого роду маніпуляція агентів,

– сказав Циганик.

Експерт підкреслив, що наразі агенти намагаються знайти роботу для свого клієнта. Саме тому з'являються чутки щодо зацікавленості Панатінаїкоса, але маніпулювати темою збірної – це соромно.

Нагадаємо, що Сергій Ребров раніше різко відреагував на чутки про його перехід у Панатінаїкос. Наставник збірної України заявив, що йому подобається працювати у національній команді.

Де раніше працював Сергій Ребров?