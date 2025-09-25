Сергей Ребров является главной целью греческого клуба. Игорь Цыганык в комментарии Игорю Цыганыку 24 канала высказался о слухах о возможном назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос.
Возглавит ли Ребров Панатинаикос?
Игорь Цыганык резко отреагировал на слухи о том, что Сергеем Ребровым заинтересовался Панатинаикос. Эксперт считает, что разговоры о назначении главного тренера сборной Украины в Панатинаикос – это манипуляции агентов.
Мне не нравится ситуация, когда манипулируют национальной сборной, а тем более, что сейчас появляются разговоры о Панатинаикосе, я не хочу вообще об этом слышать. Однако я понимаю, что дыма без огня не бывает, это своего рода манипуляция агентов,
– сказал Цыганик.
Эксперт подчеркнул, что сейчас агенты пытаются найти работу для своего клиента. Именно поэтому появляются слухи о заинтересованности Панатинаикоса, но манипулировать темой сборной – это стыдно.
Напомним, что Сергей Ребров ранее резко отреагировал на слухи о его переходе в Панатинаикос. Наставник сборной Украины заявил, что ему нравится работать в национальной команде.
Где ранее работал Сергей Ребров?
Сергей Ребров с 2014 по 2017 годы работал главным тренером в киевском Динамо. Во главе "бело-синих" он дважды выигрывал УПЛ, Кубок Украины и однажды в Суперкубке страны.
С 2017 по 2018 год Серги Ребров тренировал Аль-Ахли, а затем возглавлял венгерский Ференцварош до 2021 года.
С 2021 по 2023 год Ребров работал в Аль-Айне. Откуда украинский специалист перебрался в сборную Украины.