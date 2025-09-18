Сергей Ребров опроверг информацию о переговорах с представителями Панатинаикоса. Об этом сообщает 24 Канал з ссылкой на Украинский футбол.
Что сказал Ребров о варианте с Панатинаикосом?
Сергей Станиславович, в свойственном ему стиле, попросил обратиться к греческим СМИ, которые распространяют неправдивую информацию.
У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи,
– сообщил Ребров.
51-летний специалист добавил, что ему интересно работать со сборной Украины, а потому не ищет себе запасной вариант с продолжением тренерской карьеры.
Почему Панатинаикос заинтересовался Ребровым?
- Греческий Панатинаикос недавно уволил португальского тренера Руи Виторию, который возглавлял "зеленых" с 2024 года. Сейчас командой руководит его ассистент Христос Контис.
- Сергей Ребров неудачно начал отбор на ЧМ-2026, набрав лишь один балл в двух матчах.
- Болельщики "сине-желтых" требуют отставки главного тренера, обвиняя его в провальном старте.
- Руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко не реагирует на давление футбольного сообщества, доверяя главному тренеру.
- Поэтому вариант с Панатинаикосом мог быть выходом из сложной ситуации.