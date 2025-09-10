Фанаты сборной Украины атакуют социальные сети президента УАФ Андрея Шевченко. Под последними сообщениями легенды футбола болельщики оставляют комментарии с требованием отставки Сергея Реброва, пишет 24 Канал.

Как фанаты атакуют соцсети Шевченко?

4 сентября Андрей Шевченко выразил соболезнования по поводу смерти своего друга, известного модельера Джорджио Армани. Даже такой скорбный пост не остановил фанатов. В комментариях под постом они требуют увольнения Реброва.

Болельщики требуют отставки Реброва / скриншот из инстаграма Шевченко

Сейчас Андрей Николаевич еще не отреагировал на эмоциональный гнев болельщиков. Интересно, что Шевченко оставил комментарии открытыми, в отличие от Реброва. Главный тренер сборной Украины не выдержал критики после матча с Азербайджаном и закрыл комментарии в соцсетях.

Какой срок контракта с Ребровым?