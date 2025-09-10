Фанаты сборной Украины атакуют социальные сети президента УАФ Андрея Шевченко. Под последними сообщениями легенды футбола болельщики оставляют комментарии с требованием отставки Сергея Реброва, пишет 24 Канал.
Читайте также "Пирожки ни с чем": эксперт разнес сборную Украины за фиаско в матче с Азербайджаном
Как фанаты атакуют соцсети Шевченко?
4 сентября Андрей Шевченко выразил соболезнования по поводу смерти своего друга, известного модельера Джорджио Армани. Даже такой скорбный пост не остановил фанатов. В комментариях под постом они требуют увольнения Реброва.
Болельщики требуют отставки Реброва / скриншот из инстаграма Шевченко
Сейчас Андрей Николаевич еще не отреагировал на эмоциональный гнев болельщиков. Интересно, что Шевченко оставил комментарии открытыми, в отличие от Реброва. Главный тренер сборной Украины не выдержал критики после матча с Азербайджаном и закрыл комментарии в соцсетях.
Какой срок контракта с Ребровым?
- Сергей Ребров имеет действующий контракт с УАФ, который рассчитан до завершения финальной части ЧМ-2026.
- Перед 51-летним тренером поставлена задача вывести сборную Украины на Мундиаль.
- В первых двух матчах отбора "сине-желтые" проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
- Несмотря на одно набранное очко, украинцы сохраняют шансы на выход на ЧМ-2026.